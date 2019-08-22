Во Владивостоке штормовой ветер снес крест на сопке Крестовой

Накануне во Владивостоке прошел ливневый дождь со штормовым ветром в 22 метра в секунду. Один из порывов сломал крест на сопке Крестовой. Горожанин Константин Безкуров хочет восстановить его своими силами, сообщает РИА Новости.

"Я могу починить крест, но для подключения сварочного аппарата мне нужен генератор. Хочу обратиться к местным жителям с просьбой помочь в этом, чтобы сохранить нашу достопримечательность", - сказал Безкуров в интервью агентству.

Константин часто бывает на сопке, поскольку живет неподалеку. Ее нередко посещают и иностранные туристы, отсюда открывается красивый вид на бухту Золотой Рог, видно остров Русский.

Справка "РГ"

Сопка Крестовая (ранее Крестопоклонная) имеет высоту 89 метров, была так названа в 1880-х годах из-за установленного на ней креста.

Именно на этой сопке на исходе СССР собирались поставить огромный памятник Владимиру Ленину. Его макет в течение восьми лет занимал большие производственные площади 14-го цеха судоремонтного предприятия "Дальзавод", из-за чего предприятие несло немалые убытки. Изменились времена, и замысел был непонятен приморцам, начались негативные публикации в СМИ. 25 февраля 1990 года бюро крайкома КПСС наконец приняло решение о демонтаже макета.

В феврале текущего года появилась и быстро исчезла информация о намерении поставить на Крестовой сопке 68-метровую статую Христа. На рекогносцировку на местности на сопку приезжали губернатор Приморья Олег Кожемяко, руководитель проекта "Вятский Посад" Геннадий Цурков и вице-президент АФК "Система" Али Муссаевич Узденов. Планировалось рядом со статуей поставить храм в честь Преподобного Сергия Радонежского. Ироничные комментарии горожан к этой затее в соцсетях, видимо, заставили отказаться от идеи.