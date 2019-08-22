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22.08.2019 04:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Владивостоке штормовой ветер снес крест на сопке Крестовой

Текст: Ольга Журман

Накануне во Владивостоке прошел ливневый дождь со штормовым ветром в 22 метра в секунду. Один из порывов сломал крест на сопке Крестовой. Горожанин Константин Безкуров хочет восстановить его своими силами, сообщает РИА Новости.

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"Я могу починить крест, но для подключения сварочного аппарата мне нужен генератор. Хочу обратиться к местным жителям с просьбой помочь в этом, чтобы сохранить нашу достопримечательность", - сказал Безкуров в интервью агентству.

Константин часто бывает на сопке, поскольку живет неподалеку. Ее нередко посещают и иностранные туристы, отсюда открывается красивый вид на бухту Золотой Рог, видно остров Русский.

Справка "РГ"

Сопка Крестовая (ранее Крестопоклонная) имеет высоту 89 метров, была так названа в 1880-х годах из-за установленного на ней креста.

Именно на этой сопке на исходе СССР собирались поставить огромный памятник Владимиру Ленину. Его макет в течение восьми лет занимал большие производственные площади 14-го цеха судоремонтного предприятия "Дальзавод", из-за чего предприятие несло немалые убытки. Изменились времена, и замысел был непонятен приморцам, начались негативные публикации в СМИ. 25 февраля 1990 года бюро крайкома КПСС наконец приняло решение о демонтаже макета.

В феврале текущего года появилась и быстро исчезла информация о намерении поставить на Крестовой сопке 68-метровую статую Христа. На рекогносцировку на местности на сопку приезжали губернатор Приморья Олег Кожемяко, руководитель проекта "Вятский Посад" Геннадий Цурков и вице-президент АФК "Система" Али Муссаевич Узденов. Планировалось рядом со статуей поставить храм в честь Преподобного Сергия Радонежского. Ироничные комментарии горожан к этой затее в соцсетях, видимо, заставили отказаться от идеи.

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