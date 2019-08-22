Аграрии Оренбуржья закупили трактора и комбайны с 26-процентной скидкой

Благодаря мерам господдержки аграрии Оренбуржья существенно обновили парк сельхозтехники: с начала года хозяйства закупили 318 новых тракторов, 163 зерноуборочных и 15 кормоуборочных комбайнов, 192 сеялки и посевных комплекса.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. Следует отметить, что сельхозпроизводители региона могут рассчитывать на дополнительную помощь со стороны местных властей и приобретать необходимые для обработки полей машины по льготной цене.

Так, постановлением Правительства РФ № 1432 установлена 15-процентная скидка на закупаемую аграриями технику.

- Кроме того, хозяйства, приобретающие технику и оборудование, согласно постановлению Правительства Оренбургской области № 249-п, получают субсидию, которая в 2019 году составила 26 процентов от стоимости без НДС по тракторам и комбайнам и 50 процентов от стоимости без НДС по кормозаготовительной технике и оборудованию для молочного скотоводства, - уточнили в ведомстве.

Целевые индикаторы обновления парка техники для аграриев устанавливает подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области", рассчитанная на 2013-2020 годы.

