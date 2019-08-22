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22.08.2019 20:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

До конца 2019 года в селах Оренбуржья откроют 13 новых ФАПов

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
До конца текущего года в селах Оренбуржья заработают 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом заявил врио губернатора области Денис Паслер на торжественной церемонии открытия ФАПа в селе Шахматовка Бузулукского района.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, строительство и оснащение столь необходимого жителям Шахматовки объекта велось по государственной программе развития сельских территорий. Сумма затрат составила почти семь миллионов рублей. Новый медпункт и установленное здесь оборудование молодой фельдшер Полина Чуткова оценила на "отлично".

Следует отметить, что в селе проживают почти 900 человек, из них 160 детей.

Фото: Николай Гагарин
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- Сегодня у вас по-настоящему праздничное событие. Теперь сельчане смогут получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях и на новом технологическом уровне, - отметил Денис Паслер. - В этом году будут открыты 13 новых ФАПов в разных районах области. На будущее нам надо построить еще минимум 33 таких же ФАПа. А по-хорошему - даже больше: потому что все оренбуржцы - и в городе, и на селе - должны иметь доступ к качественной медицине.

В тот же день лидер региона по просьбе местных жителей побывал в Шахматовской основной школе. Он пообещал сельчанам содействие в ремонте образовательного учреждения, где учатся 77 ребят: районному руководству поручено рассмотреть вопросы замены оконных блоков и ремонта крыши школьного здания.

Справка "РГ"

Шахматовский ФАП занимает площадь 70 квадратных метров и рассчитан на 20 посещений в смену. Здесь имеются фельдшерский, акушерский, детский, процедурный (прививочный) кабинеты и санитарно-бытовые комнаты. В арсенале медработников: электрокардиограф и дефибриллятор, кислородный ингалятор, укладки для оказания помощи при неотложных состояниях и многое другое - все, что предусмотрено нормативными документами по стандартам оснащения ФАПов. Оборудовано помещение для аптеки. ФАП подключен к высокоскоростному Интернету. Это позволит местным медикам проводить онлайн-консультации с врачами Бузулукской районной больницы и ведущими клиниками области.

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