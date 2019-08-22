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22.08.2019 17:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ИЭМЗ "Купол" начал опытное производство ингибитора коррозии и солеотложений

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российские импортозамещающие ингибиторы коррозии - вещества, которые защищают металл от окисления и могут применяться для защиты объектов инженерной инфраструктуры промышленных, энергетических и транспортных компаний. Это совместная разработка Центра биохимических технологий АО "ИЭМЗ "Купол" и Физико-технического института Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН.
Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"
Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"

Началу опытного производства предшествовали научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также этап предварительных испытаний ингибиторов в котельных транспортного предприятия АО "ИПОПАТ" в городах Воткинск и Можга.

Фото: Пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"
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- По результатам тестового использования зафиксирован эффект снижения скорости коррозии до сотых делений миллиметров в год. При системном использовании на объектах наши ингибиторы способны увеличить срок службы коммуникаций, сократив также затраты на водоподготовку. Предприятия Удмуртии уже сегодня закупают на предстоящий отопительный сезон пробные партии ингибитора "Купола", - прокомментировал директор Центра биохимических технологий АО "ИЭМЗ "Купол" Сергей Семанин.

Он также пояснил, что особенность ингибиторов "Купола" и их принципиальное отличие от зарубежных и отечественных аналогов состоит в большей чистоте продукта и простоте производства. Ингибиторы "Купола" эффективны и безопасны для эксплуатации не только на промышленных объектах, но и в сфере ЖКХ.

В настоящее время предприятие получает патенты на ингибиторы, занимается разработкой линеек вещества для разных областей применения и разрабатывает проект промышленной установки, которая позволит при положительной конъюнктуре рынка производить ингибитор в больших масштабах.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"

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