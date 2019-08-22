На День города чебоксарцев ждут выступления болидов на воде и "Стрижей" в небе

В этом году Чебоксары отмечают свой 550-летний юбилей в течение недели. Череду праздничных мероприятий открыли спортивные турниры: по акватлону и лазер-рану, прошедшие в минувшую субботу. Кульминацией же празднования Дня города станут нынешние выходные.

В пятницу вечером, 23 августа, в 19 часов, на Певческом поле состоится зрелищный турнир по смешанным единоборствам. Последний бой будет титульным на звание чемпиона мира по одной из версий этого вида спорта. Помимо него, зрители увидят поединки и по другим видам единоборств: боксу, кикбоксингу и ушу-саньда. В 10 часов вечера начнется ночной велопробег, посвященный памятной дате, который пройдет по центральным улицам города.

На следующий день, утром 24 августа, Московская набережная станет единым спортивным и развлекательным пространством. В 10.30 здесь начнется зарядка со звездой, причем синхронно в четырех местах. Затем в 11 часов на Волге стартуют показательные выступления болидов класса "Формула-2" команды New Star Racing Team, способных развивать скорость до 220 километров в час. Организаторы уточняют, что состоятся они, если скорость ветра не превысит двух мет­ров в секунду. Но даже, если с утра погода помешает провести шоу, увидеть гонки катеров горожане и гости столицы Чувашии смогут вечером, на спокойной воде чебоксарского залива. Зато ветер, скорее, будет благоприятствовать фестивалю водных видов спорта и парусной регате.

Ровно в полдень в небо над городом поднимутся красно-синие истребители МиГ-29 - на Московской набережной начнется шоу авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи". В Чебоксары они прилетают уже не первый раз, и в этом году в авиапоказе примет участие семь самолетов: "шестерка" группового пилотажа и седьмой, одиночный, под командованием гвардии полковника Сергея Осяйкина. Авиапоказ продлится около часа, после этого праздник переместится на центральные улицы Чебоксар. В 15 часов с Привоказльной улицы стартует парад городской техники, в котором примет участие 150 машин. Возглавит колонну, отреставрированный троллейбус - тот самый, что 55 лет назад первым вышел на маршрут "Железнодорожный вокзал - Красная площадь".

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

После прохода техники в 16 часов на проспекте Ленина и на улице Карла Маркса развернется "Творческий бульвар". Зрители попадут в своеобразную реку, по которой они переместятся в пространстве, в том числе по странам и городам - побратимам Чебоксар. Гости праздника встретят персонажей, оказавших огромное влияние на судьбу города: его первых воевод, даровавшую городу герб императрицу Екатерину Великую, легендарного комдива Чапаева и многих других. Кульминацией праздничных мероприятий станет театрализованное мультимедийное представление на Певческом поле, которое начнется в 20 часов, а также выступления российских звезд: победителя седьмого сезона шоу "Голос" Петра Захарова и "Хора Турецкого". Завершится праздник в 22 часа грандиозным фейерверком над акваторией чебоксарского залива.

- Пусть день рождения города станет ярким событием для всех горожан и гостей столицы, - отмечатл глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков.