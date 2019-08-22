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22.08.2019 17:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Огромный флаг России развернули на самой высокой точке Ижевска

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: пресс-служба правительства Удмуртии Фото: пресс-служба правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Огромный российский флаг развернули в день триколора на самой высокой точке Ижевска - радиовышке на Центральной площади города. Размер полотна составляет 9 на 27 метров, сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

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- Размещение флага - это командная работа. Хотелось сделать что-то яркое, необычное, запоминающееся и, вместе с тем, чтобы мы смогли показать сплоченность, гордость, что живем в этой стране и любим ее. Каждый занимался своим направлением - кто-то договаривался с размещением на вышке, кто-то заказывал флаг. Это заняло три дня. Весит он порядка ста килограммов, ушло два рулона ткани, - рассказал один из организаторов мероприятия Артем Саначев.

Он также добавил, что самым сложным в акции было - поднять флаг на высоту 105 метров и закрепить его при сильном ветре.

Гигантский флаг продержат на радиовышке три дня, после чего снимут.

Общество История Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск 22 августа - День Государственного флага России
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