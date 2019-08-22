Пермский завод им. Шпагина может посещать 1 миллион человек ежегодно

Новости

СК и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321 16:22
"Россия - страна возможностей" запустит конкурс для молодых ученых 16:20
Зе Луиш вернулся в "Спартак" 16:04
Фанаты Человека-паука намерены "штурмовать" офисы Sony Pictures 16:00
В Петербурге проверят центр передержки, где пострадали животные 15:58
В продажу поступили карты "Тройка", посвященные коллекции Щукина 15:56
Фадеев официально запретил Наргиз исполнять его хиты 15:49
Видео: СК показал выгоревшую каюту теплохода в Петербурге 15:49
На Урале полицейских задержали за групповое изнасилование 15:47
В Петербурге загорелись склады у Ладожского вокзала 15:40
Игорь Крутой рассказал о сути конфликта с Лаймой Вайкуле 15:31
В Петербурге открыли Центр диабетической стопы 15:28
В Китае на детской площадке нашли роскошную гробницу династии Тан 15:25
Новый топливозаправщик Ил-78М-90А покажут на МАКС-2019 15:17
Ученые выяснили, как гранатовый сок защищает мозг ребенка 15:15
В самых грязных городах России снизился объем атмосферных выбросов 15:14
Красноярские ученые впервые чипировали мальков "царь-рыбы" 15:14
Полиция Ленобласти выявила подпольную нарколабораторию 15:08
Осенью в Беларуси заработает сайт очередной переписи населения 15:06
Путин увеличил финансирование грантов по культуре и искусству 15:05
Два человека погибли при пожаре в центре Саратова 15:04
В Кирове за взятку начальнику учреждения ФСИН задержаны три адвоката 15:01
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов 15:00
Житель Подмосковья ограбил 15 квартир на 4 миллиона рублей 14:50
Анатолий Карпов несколько месяцев не может получить американскую визу 14:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Герои российского флага: пляжный футболист Егор Еремеев
Герои российского флага: пляжный футболист Егор Еремеев
22.08.2019 14:51
Проект: В регионах

Пермский завод им. Шпагина может посещать 1 миллион человек ежегодно

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
На Совете по культуре обсудили ход реализации проекта преобразования социокультурного пространства завода имени Шпагина.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

 Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что завод им. Шпагина - это живой проект, который будет постоянно развиваться. По словам главы региона, пространство завода не будет закрываться на время ремонтов, все работы будут идти параллельно с мероприятиями.

- Мы планируем в ближайшее время совершить рывок и многое преобразовать. Корпус "литер А" уже восстановлен, здесь можно проводить выставки и концерты, планируем развернуть работу по размещению театра "У Моста" в здании заводоуправления, - отметил глава региона. - Заканчивается экспертиза проекта по художественной галерее, появилась идея открытия музея ретро-автомобилей, планируется формирование современного фуд-корта. Завод имени Шпагина будет местом сосредоточения культурных и спортивных мероприятий, местом проведения досуга. В конечном итоге наша цель - создать пространство, где каждый житель сможет найти что-то свое.

Министр культуры Вячеслав Торчинский представил расширенную концепцию развития площадки завода им. Шпагина. Он рассказал, что общая площадь заводского пространства составляет 84 тысячи квадратных метров, из которых 20 тысяч - объекты культурного наследия. Во время преобразования территории будет выполнена аккуратная реставрация. Цель краевых властей - создать такую площадку, которая будет всегда востребована, наполнена культурными и творческими проектами.

Обширный выставочный блок займет пять тысяч квадратных метров, фуд-молл - 1,5 тысячи квадратных метров, лекторий-кофейня "Точка кипения" - две тысячи квадратных метров, мультижанровое пространство - три тысячи квадратных метров. "Театру у Моста" будет отведена площадь под два театральных зала, репетиционный зал, театральное кафе, мастерские. Также на заводе Шпагина будут развернуты летний кинотеатр, детская палеонтологическая зона (многоуровневая площадка с полноразмерными макетами динозавров), городская площадь, музейный дворик, двор уличных театров, сад искусств и сад реликтовых растений.

Одним из интересных новшеств стало появление корпуса, предназначенного для масштабных инженерных проектов, которые требуют больших пространств.

- Это и ретро-автомобили, и ретро-поезда, и другие инженерные истории, которым сегодня места нет в городе. Здесь могут разместиться ретро-депо и депо детской железной дороги, интерактивный музей "про роботов и инновации". Вообще, отсутствие инженерного музея в мегаполисе, где инжиниринг является в какой-то мере основой экономики - это серьезный недостаток. Сегодня у нас есть помещение, в котором такие проекты могу размещаться. Возможно, здесь будут сменные выставки, разножанровые экспозиции, - рассказал министр.

Потенциальная посещаемость социокультурного пространства завода им. Шпагина составляет миллион человек ежегодно. Так, по подсчетам минкульта, краеведческий музей соберет 120 тысяч человек в год, "Театр у Моста" - 230 тысяч человек, лекторий "Точка кипения" - 15 тысяч человек, музей "Ретро-гараж" в год соберет - порядка 100 тысяч человек, и фуд-молл (территория еды и общения, на которой будут устраиваться дегустации, где можно будет купить продукты и тут же что-то из них приготовить) - 54 тысячи человек в год.

При подготовке концепции развития территории учитывалась обратная связь, которую дают посетители и пользователи помещений: по расположению спусков и подъемов, лестниц, сцен. Напомним, в первой половине года на территории завода им. Шпагина прошли крупные мероприятия: Дягилевский фестиваль, Молодежный форум Пермского края, Фестиваль уличного кино, Гастрофест. В конце августа именно здесь состоится EFest - фестиваль электронной музыки и визуального искусства.

В общей сложности за 2019 год на заводе им. Шпагина пройдет около 100 мероприятий, в которых ожидается участие около 130 тысяч человек.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Пермский край. Новое время
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Путин заявил об опасности гонки за миллионами тонн угля в ущерб природе
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей