Пермский завод им. Шпагина может посещать 1 миллион человек ежегодно

На Совете по культуре обсудили ход реализации проекта преобразования социокультурного пространства завода имени Шпагина.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что завод им. Шпагина - это живой проект, который будет постоянно развиваться. По словам главы региона, пространство завода не будет закрываться на время ремонтов, все работы будут идти параллельно с мероприятиями.

- Мы планируем в ближайшее время совершить рывок и многое преобразовать. Корпус "литер А" уже восстановлен, здесь можно проводить выставки и концерты, планируем развернуть работу по размещению театра "У Моста" в здании заводоуправления, - отметил глава региона. - Заканчивается экспертиза проекта по художественной галерее, появилась идея открытия музея ретро-автомобилей, планируется формирование современного фуд-корта. Завод имени Шпагина будет местом сосредоточения культурных и спортивных мероприятий, местом проведения досуга. В конечном итоге наша цель - создать пространство, где каждый житель сможет найти что-то свое.

Министр культуры Вячеслав Торчинский представил расширенную концепцию развития площадки завода им. Шпагина. Он рассказал, что общая площадь заводского пространства составляет 84 тысячи квадратных метров, из которых 20 тысяч - объекты культурного наследия. Во время преобразования территории будет выполнена аккуратная реставрация. Цель краевых властей - создать такую площадку, которая будет всегда востребована, наполнена культурными и творческими проектами.

Обширный выставочный блок займет пять тысяч квадратных метров, фуд-молл - 1,5 тысячи квадратных метров, лекторий-кофейня "Точка кипения" - две тысячи квадратных метров, мультижанровое пространство - три тысячи квадратных метров. "Театру у Моста" будет отведена площадь под два театральных зала, репетиционный зал, театральное кафе, мастерские. Также на заводе Шпагина будут развернуты летний кинотеатр, детская палеонтологическая зона (многоуровневая площадка с полноразмерными макетами динозавров), городская площадь, музейный дворик, двор уличных театров, сад искусств и сад реликтовых растений.

Одним из интересных новшеств стало появление корпуса, предназначенного для масштабных инженерных проектов, которые требуют больших пространств.

- Это и ретро-автомобили, и ретро-поезда, и другие инженерные истории, которым сегодня места нет в городе. Здесь могут разместиться ретро-депо и депо детской железной дороги, интерактивный музей "про роботов и инновации". Вообще, отсутствие инженерного музея в мегаполисе, где инжиниринг является в какой-то мере основой экономики - это серьезный недостаток. Сегодня у нас есть помещение, в котором такие проекты могу размещаться. Возможно, здесь будут сменные выставки, разножанровые экспозиции, - рассказал министр.

Потенциальная посещаемость социокультурного пространства завода им. Шпагина составляет миллион человек ежегодно. Так, по подсчетам минкульта, краеведческий музей соберет 120 тысяч человек в год, "Театр у Моста" - 230 тысяч человек, лекторий "Точка кипения" - 15 тысяч человек, музей "Ретро-гараж" в год соберет - порядка 100 тысяч человек, и фуд-молл (территория еды и общения, на которой будут устраиваться дегустации, где можно будет купить продукты и тут же что-то из них приготовить) - 54 тысячи человек в год.

При подготовке концепции развития территории учитывалась обратная связь, которую дают посетители и пользователи помещений: по расположению спусков и подъемов, лестниц, сцен. Напомним, в первой половине года на территории завода им. Шпагина прошли крупные мероприятия: Дягилевский фестиваль, Молодежный форум Пермского края, Фестиваль уличного кино, Гастрофест. В конце августа именно здесь состоится EFest - фестиваль электронной музыки и визуального искусства.

В общей сложности за 2019 год на заводе им. Шпагина пройдет около 100 мероприятий, в которых ожидается участие около 130 тысяч человек.