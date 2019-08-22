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22.08.2019 19:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Попросила тортик

Девочку, пропавшую в лесу, нашли на четвертые сутки поисков
Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород) , Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(7945)
Исчезновение пятилетней Зарины Авгоновой, приехавшей с дедушкой и бабушкой из Душанбе в Степановку к родственникам, всколыхнуло всю Нижегородскую область. Ее искали трое с лишним суток. На помощь нижегородским поисковикам и сотрудникам спецслужб приехали волонтеры со многих уголков России. Им помогали местные жители, были использованы беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства и вертолеты.

Как рассказал "РГ" главный редактор Вознесенской районной газеты "Наша жизнь" Николай Шемяков, примерно в 17.00 среды 21 августа следы девочки обнаружила бухгалтер из Степановки Марина Аниськина и доложила об этом в поисковый штаб. Специалисты поисково-спасательного отряда "Рысь" пошли по следам и нашли Зарину в полутора километрах от поселка Кочгар, в 600 метрах от грунтовой дороги. Девушка-поисковик звала Зарину и та отозвалась: "Я тут! Я тут!" Девочка сидела на целлофановом пакете, который нашла в лесу. Тут же попросила у спасателей воды и тортик. Зарина стояла на своих ногах, выглядела нормально, хотя и была сильно обезвожена.

Фото: СУ СК по Омской области
Найден потерявшийся в лесу Большереченcкого района ребенок

Сначала девочку отправили в Центральную районную больницу района, а в четверг днем вертолетом санитарной авиации доставили в детскую областную клиническую больницу. По словам ее главврача Олега Кадникова, Зарина чувствует себя неплохо.

- Удивительно то, что мы увидели девочку в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Это хорошо! Ребенок помещен в отделение интенсивной терапии для того, чтобы как можно быстрее выяснить, что с ней происходит, - отметил он.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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