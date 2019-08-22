"Стрижи" вернулись в Чебоксары

Во вторник, 20 августа, в столицу Чувашии прибыла авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи". В полдень семь истребителей МиГ-29 сделали несколько кругов над Чебоксарами, поприветствовав таким образом горожан, и приземлились в местном аэропорту. Остальная часть команды с инженерно-техническим составом прилетит в Чувашию 22 августа на военном транспортнике Ил-76.

- Приветствуем друзей на чебоксарской земле и небе над городом, - сказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, встречая летчиков на аэродроме.

Пилотажная группа "Стрижи" является составной частью 237-го авиаполка центра показа авиационной техники имени Ивана Кожедуба, в который также входят авиационные группы "Русские витязи" и "Русские гусары". В Чебоксары "Стрижи" прилетают уже в третий раз и выступают на Дне города.

- "Стрижи" вернулись в город, с которым нас связывают действительно дружеские отношения. Нас везде встречают тепло, но Чебоксары - это отдельная тема. Нам всегда очень приятно сюда прилетать. Мы надеемся, что в юбилей люди придут и посмотрят наше выступление, - сказал командир группы, гвардии полковник Сергей Осяйкин.

Он также сообщил, что в этом году "Стрижи" подготовили для чебоксарцев совершенно новую программу. Например, в отличие от прошлых лет в группе будет 7 истребителей. Шесть из них выступят в групповом шоу, выполняя различные перестроения, а также полный комплекс фигур высшего пилотажа, включая боевые развороты, восходящие и нисходящие спирали, "бочку", "тюльпан" и "петлю Нестерова". Седьмой МиГ под его управлением выступит отдельно. Организаторы, кстати, обещают звуковое сопровождение с комментариями, какие именно фигуры выполняют летчики.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Авиапоказ состоится над Волгой напротив Московской набережной в полдень 24 августа. При этом увидеть полеты "Стрижей" можно будет дважды. В четверг, 22 августа, в 11 часов пройдет репетиция авиашоу. Пообщаться с летчиками горожане смогут 23 августа в Ледовом дворце "Чебоксары-Арена", где состоится товарищеский матч по хоккею между "Стрижами" и представителями администрации Чебоксар. Летный состав встретится с воспитанниками Чебоксарского кадетского корпуса, а также посетит детский сад "Стрижи" в "Волжском-3", открытый с их участием в 2015 году. Кроме того, для учащихся городских школ организуют экскурсии в чебоксарский аэропорт - к месту временной дислокации истребителей МиГ-29.