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22.08.2019 12:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Чебоксарах открылся новый корпус самой многочисленной школы города

В канун празднования 550-летнего в столице Чувашии после масштабной реконструкции открылся новый корпус средней школы №61 - на сегодня самой многочисленной в Чебоксарах. По словам начальника городского управления образования Дмитрия Захарова, ввод дополнительного корпуса позволит частично ликвидировать вторую смену в 5-11 классах в 61-й школе. В ее основном корпусе по улице Чернышевского будут учиться около 1750 учеников при проектной мощности здания - 825 учащихся. А в реконструированный корпус в новом учебном придут 500 учеников 8-11 классов.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Раньше в здании по улице Социалистическая размещалась вечерняя школа. Его реконструкция началась в 2018 году.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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- Благодаря поддержке Правительства, Главы Республики и соглашению с Минобразования Чувашии о финансировании мы смогли начать работы на объекте уже в прошлом году. Из республиканского бюджета выделено 44 миллиона рублей. В 2019 году из бюджета города мы направили 43 миллиона рублей. Школа №61 - одна из лучших в нашем городе и республике, здесь учатся олимпиадники, а процент поступления в вузы составляет около 90%. Здесь получают достойное образование, - заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Во время церемонии открытия нового корпуса медалью в честь 550-летия Чебоксар была награждена директор школы № 61 Наталья Гурьева. Под ее руководством школа стала победителем Всероссийского конкурса "100 лучших предприятий, организаций России" в номинации "Лучшая школа России", в 2019 году вошла в 500 лучших образовательных организаций страны.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Наталья Гурьева отметила, что новый корпус станет инженерно-технической школой. Учащиеся будут знакомиться здесь с профессиями цифрового и инженерно-технического профилей и проходить практические занятия на базе Чувашского государственного университета, электромеханического колледжа и Чебоксарского завода имени В.И. Чапаева. В школе также планируется открыть студию дизайна и лаборатории по таким направлениям, как "Прототипирование", "Сетевое и системное администрирование", "Роботехника", "3D-моделирование".

Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары 550
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