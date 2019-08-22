В Кирове за взятку начальнику учреждения ФСИН задержаны три адвоката

В Кирове задержаны сразу три адвоката, которые пытались дать взятку начальнику учреждения УФСИН, сообщили в четверг в СУ СКР по региону.

По версии следствия, двое адвокатов, защищавшие интересы осужденного, решили помочь ему отбывать наказание на территории Кирова. Для этого передали третьему адвокату, который имел доверительные отношения с начальником одного из учреждений УФСИН в регионе, 200 тысяч рублей. За эту сумму, как они рассчитывали, тот мог выполнить просьбу осужденного.

Но многоходовая комбинация завершилась совсем не так, как рассчитывали адвокаты. Получив от них такое предложение, сотрудник УФСИН сообщил об этом сотрудникам регионального УФСБ. Они задержали адвоката-посредника при передаче части взятки в сумме 80 тысяч рублей. После чего были задержаны и передавшие ему деньги коллеги.

В отношении них, в зависимости от роли каждого в комбинации, возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 291 и части 2 статьи 291.1 УК РФ УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и посредничество во взяточничестве). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.