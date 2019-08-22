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22.08.2019 15:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека погибли при пожаре в центре Саратова

Текст: Андрей Куликов

В Саратове два человека погибли в результате пожара в старом доме в центре города. Сотрудники следственных органов разбираются в обстоятельствах случившегося. По предварительным данным, не исключается поджог.

В Москве произошел пожар в многоэтажном жилом доме

По данным ГУ МЧС по региону сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном доме на улице Вольской поступило в 2.20 ночи.

- Горела кровля дома, частично первый и второй этажи, на тушение выехало 12 единиц техники и 47 пожарных, к 3.47 пожар был ликвидирован, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На пожаре погибли два человека мужчина и женщина, еще одна женщина с ожогами госпитализирована.

В областном управлении СК сообщили, что по факту гибели людей на пожаре проводится проверка. Причиной гибели жильцов дома стало, по всей видимости, отравление продуктами горения. Признаков насильственной смерти правоохранители на телах погибших не обнаружили.

В тоже время в СУ СК сообщили, что по предварительным данным "очаг возгорания находился снаружи с торцевой части здания". Получается, что пожар мог начаться в результате поджога.

В управлении по охране культурного наследия корреспонденту "РГ" сообщили, что горевший дом, вопреки сообщению некоторых СМИ, не является памятником истории и культуры.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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