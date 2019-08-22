За шесть лет в Оренбуржье расселят 251 аварийный дом

До 2024 года в Оренбуржье предстоит существенно нарастить объемы жилищного строительства - до 1,351 миллиона квадратных метров. Кроме того, к первому сентября 2025-го в регионе планируют расселить почти 100 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда или 251 дом.

Как сообщило министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, такие цифры были названы на совещании руководства ведомства с представителями муниципалитетов. На встрече, проходившей в режиме видеоконференции, обсуждались вопросы реализации региональных проектов "Жилье" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда".

По словам и.о. главы областного минстроя Александра Полухина, уже в текущем году здесь планируется сдать 920 тысяч квадратных метров новостроек - это 101 процент к уровню 2018-го. Из них 504 тысячи "квадратов" - многоэтажки, остальное - индивидуальное жилье. За январь-июль по региональному проекту "Жилье" в Оренбуржье построено почти 388 тысячи квадратных метров жилой площади. При этом 17 муниципалитетов идут с опережением графика и уже выполнили от 70 до 100 процентов годового плана.

В рамках проекта по сокращению непригодного жилого фонда за шесть лет в Оренбуржье предстоит расселить почти 100 тысяч "квадратов" аварийного жилья или 251 дом. Кроме того, здесь реализуются еще два направления за счет областных средств. Это расселение домов блокированной застройки, признанных аварийными до первого января 2017 года, и расселение многоквартирных домов и домов блокированной застройки, признанных аварийными после указанной даты и находящихся под угрозой обрушения.

Как рассказала и.о. заместителя министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Ольга Мищерякова, первый этап программы переселения рассчитан на 2019 - 2020 годы. Его участниками станут десять муниципалитетов. Целевой показатель текущего года - 1650 квадратных метров, 2020-го - 11780. На начало августа заключены контракты на расселение 36 жилых помещений, это 1 451,70 квадратных метров. До конца года ожидается заключение контрактов еще на 6,5 тысяч кв. м. В основном применяются быстрые способы реализации программы, а именно выкуп и приобретение жилья на "вторичном рынке", поэтому все контракты планируются к исполнению в текущем году.

- Таким образом, исполнение превысит годовой показатель в четыре раза, - резюмировала Мищерякова. - Объемы выполнения проработаны с каждым муниципальным образованием. Дополнительные соглашения будут направлены для подписания в сентябре. Обращаю ваше внимание, что все покупаемое жилье должно соответствовать требованиям, установленным Фондом содействия реформированию ЖКХ, эти требования должны транслироваться в конкурсную документацию и в контракт.

