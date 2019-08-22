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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Девочка и волонтеры

Зарину, пропавшую в лесу, нашли на четвертые сутки поисков
Текст: Виктор Девицын, Антон Дерябин ("Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Столичный выпуск № 187(7945)
Исчезновение пятилетней Зарины Авгоновой, приехавшей с дедушкой и бабушкой из Душанбе в Степановку к родственникам, всколыхнуло всю Нижегородскую область. Ее искали трое с лишним суток. На помощь поисковикам и сотрудникам спецслужб приехали волонтеры из многих уголков России. Им помогали местные жители, были использованы беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства и вертолеты.

Утром 18 августа девочка вместе с дедушкой, бабушкой и ее сестрой с мужем отправилась в лес по грибы. Набрав лисичек, компания вернулась в поселок. После обеда взрослые решили поход в лес повторить, но без ребенка. Зарину оставили под присмотром хозяина дома (мужа бабушкиной сестры). В какой-то момент мужчина, занимавшийся хозяйственными делами, обнаружил, что девочки нет. И сообщил о пропаже в полицию.

Поисковик звала Зарину, и та отозвалась: "Я тут! Я тут!" Девочка сидела на найденном в лесу пакете. Тут же попросила у спасателей воды и тортик

Люди с замиранием сердца следили за новостными лентами и телесюжетами, в которых сообщалось лишь о продолжении поисков. Их, к слову, пришлось на какое-то время приостановить, поскольку вместо девочки волонтеры наткнулись на медведя.

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Примерно в 17.00 среды 21 августа следы девочки обнаружила бухгалтер из Степановки Марина Аниськина. Специалисты поисково-спасательного отряда "Рысь" пошли по следам и нашли Зарину в полутора километрах от поселка Кочгар, в 600 метрах от грунтовой дороги. Девушка-поисковик звала Зарину, и та отозвалась: "Я тут! Я тут!" Девочка сидела на целлофановом пакете, который нашла в лесу. Тут же попросила у спасателей воды и тортик. Зарина стояла на своих ногах, выглядела нормально, хотя и была сильно обезвожена.

Сначала девочку отправили в Центральную районную больницу района, а вчера днем вертолетом санитарной авиации доставили в детскую областную клиническую больницу. По словам ее главврача Олега Кадникова, Зарина чувствует себя неплохо.

- Удивительно то, что мы увидели девочку в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Это хорошо! Ребенок помещен в отделение интенсивной терапии для того, чтобы как можно быстрее выяснить, что с ней происходит, - отметил он.

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