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22.08.2019 10:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 15 самолетов не смогли приземлиться в Новосибирске

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Сегодня утром на территории новосибирского аэродрома Толмачево и в зоне подхода наблюдался густой туман. Минимальная видимость составляла всего пятьдесят метров. Более 15 самолетов были отправлены на запасные аэродромы в соседние города.

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- Рейсы из Ларнаки, Якутска, Хабаровска, Красноярска, Сургута и Улан-Удэ находятся на запасном аэродроме в Томске, - сообщает официальный сайт Толмачево.

Несколько самолетов также были отправлены на запасные аэродромы в Омске и Барнауле.

- Отправка задержанных рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения метеорологической обстановки, - сообщили в аэропорту.

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