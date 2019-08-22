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22.08.2019 06:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пряники от Антонины

Кемеровчанка ушла из таможни, чтобы открыть собственный бизнес
Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Экономика Сибири № 186(7944)
В Кемеровской области стартовал федеральный образовательный проект "Мама-предприниматель". Женщин, которые находятся в декретном отпуске или воспитывают несовершеннолетних детей, состоя при этом на учете в службе занятости или не более года назад открыв свое дело, научат разрабатывать бизнес-план и снабдят ценными советами. Ими, наверное, могла бы поделиться и кемеровчанка Антонина Немцева, получившая грант на развитие бизнеса в прошлом году. Кузбасс тогда впервые стал участником всероссийского проекта, и отбор прошло 35 из 87 поданных заявок. До защиты дошли лишь 29. Бизнес-идею по изготовлению медовых имбирных пряников, предложенную Антониной, бывшей сотрудницей кемеровской таможни и матерью двоих детей, признали лучшей.
Антонина Немцева расписывает в день от ста до двухсот пряников, которые выпекают по ее заказу в соседнем кондитерском цехе. Фото: Сергей Гавриленко Антонина Немцева расписывает в день от ста до двухсот пряников, которые выпекают по ее заказу в соседнем кондитерском цехе. Фото: Сергей Гавриленко
Антонина Немцева расписывает в день от ста до двухсот пряников, которые выпекают по ее заказу в соседнем кондитерском цехе. Фото: Сергей Гавриленко
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Госслужбе она отдала семнадцать лет. Занималась проверкой внешнеэкономической деятельности предприятий.

Серьезная работа от звонка до звонка (опоздание на минуту - почти прогул), строгая форма...

- А сейчас бывшие коллеги заказывают мне пряники и по-белому завидуют, - признается Антонина. - Захожу к ним в гости, но возвращаться не хочу. Я уволилась не по сокращению штата, просто вышла из второго по счету декрета, поработала полгода и сказала себе: все, достаточно. Когда у нас родился младший ребенок, старшая пошла в первый класс. Вписываться в жесткий график работы получалось с трудом. А сейчас я чувствую себя гораздо свободнее. Сегодня могу остаться дома, а завтра пробыть в цехе до восьми вечера. При этом зарплата, хоть ее размер для меня определяющим фактором не был, в любом случае больше.

"Пряничный" бизнес начался с увлечения. Нет, в художественных школах Антонина - девушка из медицинской семьи, с неоконченным юридическим образованием - не училась. Но всегда любила что-то делать руками. И однажды творческое начало взяло верх. Увидела объявление о мастер-классах в Новосибирске, и муж Александр в стремлении учиться поддержал. Начала расписывать пряники дома - для семьи, родственников, друзей и знакомых. Потом перенимала опыт в Москве у специалиста из Португалии, училась у итальянки и российских кондитеров. И, наконец, поняла: сидя дома, выше головы не прыгнешь. Ей, экономисту по второму образованию, захотелось не просто делать любимое дело, а еще и зарабатывать. Тогда и подала заявку на конкурс для мам-предпринимателей.

Фото: Константин Бахарев
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Участницы съехались из разных концов области. Какие только проекты ни предлагали! От образовательного и кинологического центров до швейного производства и объединения больничных клоунов. Были и колеблющиеся: то ли сыр из козьего молока варить, то ли открывать ателье. И еще рассматривался совсем уж фантастический вариант бизнеса - по росписи шелковых наволочек. Антонина же хорошо знала, чего хочет и что это ей может дать. Хотя шла на конкурс без какого-либо желания победить. Решила лишь освежить институтские знания, чтобы потом применять их на практике. А в итоге ее бизнес-план оказался одним из самых продуманных и реальных. Плюс на момент защиты у Антонины уже было производственное помещение: знакомые сдали ей пустующие площади в аренду недорого.

Гранта в сто тысяч рублей, полученного за победу в конкурсе от фонда "В ответе за будущее", хватило на открытие ИП, сертификацию продукции, закупку основного оборудования (миксера, кондитерских шприцев), столов, стульев и расходных материалов (от ингредиентов до упаковки). Свое предприятие Немцева зарегистрировала в июле 2018-го, в октябре-ноябре получила сертификат и уже к зиме начала набирать обороты.

Сейчас Антонина расписывает в день от ста до двухсот пряников, которые выпекают по ее заказу в соседнем кондитерском цехе. Все сырье - сибирское. Мед - разнотравье либо таежный, масло - из Кузбасса, мука - алтайская. Плюс натуральные красители собственного производства. Базовый рецепт теста, полученный еще на мастер-классе в Новосибирске, периодически варьируется и "обрастает" нюансами.

- Я по натуре экспериментатор: то одну специю добавлю, то другую, - говорит Антонина. - Работаю в основном на заказ (в том числе по корпоративным заявкам). И еще поставляю пряники в кофейни Кемерова. Недавно начала сотрудничать с сетью фермерских магазинов, готовлю для них первую оптовую партию - более тысячи штук. Кстати, срок годности у моих пряников - полтора-три года. И вкусовые качества, и аромат прекрасно сохраняются.

Яркие и разноцветные пряники от Антонины радуют глаз и сами просятся в руки. Однако шестилетний сын Немцевых Миша предпочитает всем маминым творениям сладкую глазурь, а 15-летняя дочка Яна - только что испеченные изделия без глазури. Но самое главное - вся семья маму-предпринимателя поддерживает, верит в нее и надеется, что бывшее домашнее производство продолжит увеличиваться в масштабах.

Фото: Игорь Филонов
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- Для развития требуются рабочие руки, и не только мои. Значит, буду подыскивать персонал, - делится планами Немцева, которая теперь и сама проводит мастер-классы для взрослых и детей. - А что касается финансовой поддержки, то от пары новых грантов я бы, конечно, не отказалась. Будут интересные конкурсы - обязательно приму участие. Моя победа доказала, что выиграть вполне возможно.

Комментарий

Дина Старовойтова, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Кемеровского регионального отделения "ОПОРА России":

- Женское предпринимательство отличается тем, что оно более социально направленное. И предпочтение на конкурсе отдается проектам, связанным с семьей, детьми, образованием, а также с производством. Но главное - дать участницам понять, что такое бизнес. Женщины часто принимают решения сердцем, делают все на подъеме. Но если потом не войти в образовательную программу, получается, что в бизнес-то вложилась (сняла офис, купила мебель и так далее), а в итоге ничего не вышло. Одного желания покорить мир для ведения своего дела мало. Мы помогаем участницам все просчитать, опускаем их на землю. К сожалению, мало кто мыслит изначально с точки зрения спроса. Не у всех есть понимание финансовой эффективности проекта. А чем лучше бизнес-идея сформулирована, заявлена и описана, тем больше шансов, что на нее обратят внимание. Вот для того, чтобы оценить, проработать, скорректировать свою идею, и нужно участвовать в конкурсе. А потом уже выходить на рынок. Кстати, общение с опытными предпринимателями - членами конкурсного комитета - очень хорошая возможность узнать о разных тонкостях предпринимательства.

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