Госэкспертиза утвердила проект новой станции новосибирского метро

Новосибирску выпал шанс возобновить строительство метрополитена благодаря Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет здесь в 2023 году. Речь идет о станции "Спортивная", которая включена в перечень ключевых объектов инфраструктуры, создаваемых в районе будущей ледовой арены - центра проведения мирового первенства. Спортивный объект будет расположен на левом берегу Оби, возле действующей линии метро, между станциями "Речной вокзал" и "Студенческая". Здесь и должна появиться новая промежуточная станция.

21 августа пресс-центр мэрии Новосибирска сообщил, что проектная документация по строительству "Спортивной" получила положительное заключение Главного управления государственной экспертизы.

Проектная документация была подготовлена в феврале этого года, а в конце марта от специалистов поступили первые замечания. Всего во время работы над проектом устранено 260 замечаний, которые касались технической и сметной частей. При проектировании учтен опыт строительства подобных объектов в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Алматы.

Еще до получения окончательных результатов экспертизы была выполнена планировка территории, получены технические условия на временное электроснабжение. В общей сложности ввод "Спортивной", по предварительным оценкам, потребует не менее 1,2 миллиарда рублей.

- Фактически строительство станции уже началось: рабочая площадка в пойме Оби расчищена, завершаются мероприятия по поднятию уровня грунта. Подготовительные работы оцениваются в 55 миллионов руб-лей, - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- Очень рад известию о том, что начинается строительство станции "Спортивная". Нисколько не сомневаюсь, что она будет построена вовремя и в соответствии с самыми современными требованиями, в том чис-ле по безопасности, - отметил главный технолог международной ассоциации "Метро" Вячеслав Курышев.

Строительство будет осуществляться без остановки движения поездов. Завершить работы нужно к 2022 году.

Сегодня Новосибирский метрополитен насчитывает тринадцать станций, расположенных на двух линиях - Ленинской и Дзержинской. Последней в начале октября 2010 года была введена "Золотая нива". Однако ее закрыли к концу того же месяца по инициативе Ростехнадзора "из-за проверки технической документации". Вновь она распахнула двери только 9 февраля 2011 года.

В марте 2018 года на совещании в правительстве региона было определено три этапа развития Новосибирского метрополитена. Первый предполагает окончание строительства в 2022 году Дзержинской линии с организацией метродепо "Волочаевское" и открытием двух станций с рабочими названиями "Молодежная" и "Гусинобродское шоссе". Стоимость этих работ составит 16,5 миллиарда рублей (в ценах 2018 года). Также запланировано строительство второго пути между станциями "Березовая роща" и "Золотая нива" - на это необходимо 900 миллионов рублей.

Второй этап включает продление Ленинской линии в сторону площади Станиславского. Сюда же входит открытие станции "Спортивной". На третьем этапе предполагается прокладка третьей, Кировской линии на левом берегу, состоящей из метродепо и восьми станций.

Общая сумма затрат оценивается в восемьдесят миллиардов рублей, и без федеральной поддержки здесь не обойтись.

Новосибирск - единственный в Сибири город, где развитие "подземки" имеет реальные перспективы. На днях в Омске специалисты завершили консервацию старейшей станции метрополитена "Туполевская" и начали готовить территорию к благоустройству. На месте строительной площадки появится газон.

Прямая речь

Сергей Титков, заместитель председателя комитета заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике:

-"Подземка" важна не только для жителей Новосибирска, но и для гостей города, ведь не за горами Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года. Более половины вагонов новосибирского метро отслужило свыше тридцати лет, вагоны 1985 года выпуска скоро выйдут из строя, и необходимо обновлять подвижной состав. Поэтому нужна программа развития метрополитена. Это полномочия субъекта Российской Федерации, но я уверен, что нужна как областная программа, так и федеральная. Для региона развитие метро Новосибирска - очень актуальный и важный вопрос.