Красноярские ученые впервые чипировали мальков "царь-рыбы"

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) смогли установить специальные метки-чипы на мальков стерляди и осетра, прозванного "царь-рыбой". Такая процедура проведена впервые, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.

Цель операции - в дальнейшем определить эффективность искусственного разведения осетровых, некоторые виды которых занесены в Красную книгу РФ, и восстановить поголовье осетровых в бассейне реки Енисей.

Специалисты СФУ провели электронное чипирование нескольких тысяч мальков осетра и стерляди весом не более одного грамма. Процедура проходит следующим образом: специальный прибор отщипывает маленький кусочек намагниченной проволоки, которая имплантируется под кожу рыбы. Специальный прибор считает чип у выловленной через какое-то время, например, через год, особи. Чипированных мальков намерены выпустить в бассейн Енисея в начале сентября.

По мнению ученых, этот способ является достаточно безобидным. Например, метод мечения рыб с помощью перфорации плавников не подходит для осетровых, которые не имеют костного скелета.