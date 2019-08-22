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22.08.2019 06:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Диверсификации альтернативы нет

Моногородам России подготовят новую программу развития
Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Экономика Сибири № 186(7944)
Города с успешно диверсифицированной экономикой исключат из списка монозависимых. А для оставшихся разработают новые критерии и программу поддержки.
Власти Кузбасса отреагировали на жалобы жителей моногорода

Об этом гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева сообщила в Новокузнецке на стратегической сессии "Моногорода 2024: нацпроекты". Сегодня в России свыше 320 таких городов. Больше всего их (24) в Кемеровской области, основу экономики которой составляют угольная, металлургическая промышленность и машиностроение.

Кузбасские города Таштагол и Анжеро-Судженск в свое время были официально отнесены к моногородам с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В первом закрывались рудники, во втором - угольные шахты. Но за прошедшие три-четыре года, как отметила Ирина Макиева, эти города совершили мощный рывок, сумев преодолеть монозависимость. Не без помощи фонда в Анжеро-Судженске проложили водопроводные и электросети, создав возможности для развития новых производств. А в Таштаголе построили мост через реку Кондома. И теперь оба города могут быть исключены из списка монозависимых. Как и южная столица Кузбасса - территория опережающего социально-экономического развития, привлекшая уже больше тридцати резидентов.

- Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Таштагол и Шерегеш, мне кажется, действительно экономически устойчивы, они стали точками экономического роста, и их экономика нас не тревожит, - подчеркнула Ирина Макиева. - Но мы хотели бы, чтобы они остались в качестве менторов, или наставников для других городов, стремящихся избавиться от монозависимости.

К слову, первые соглашения о наставничестве муниципалитетов в рамках специального проекта заключены с Котовском Тамбовской области и Кувшиново Тверской области. Что касается критериев, по которым города должны относить к менторам либо к нуждающимся в поддержке, то они будут пересмотрены осенью 2020 года. При этом критерий доли работников градообразующего предприятия (не менее двадцати процентов занятого населения) сохранится. Однако проверить, какой статус для них подходит больше, моногородам предложено самим, не дожидаясь следующего года.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев напомнил, что федеральная поддержка позволила моногородам области привлечь шестнадцать миллиардов рублей частных инвестиций и создать около двух тысяч рабочих мест. Скажем, в том же Анжеро-Судженске сейчас активно развивается нефтеперерабатывающая отрасль. А в Ленинске-Кузнецком градообразующее предприятие угольной отрасли реализует масштабную программу.

- Например, мы начали строительство спортивного центра "Горняк", где будет бассейн с четырьмя дорожками и тренажерный зал. Общий объем инвестиций в объект - около 300 миллионов, - отметил замдиректора угольной компании Дмитрий Голованов.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фонд развития моногородов создаст реестр площадок для инвесторов

Уже этой осенью может быть принята госпрограмма для моногородов, предусматривающая новые меры поддержки (они начнут действовать с января 2020-го). В том числе: льготный заем для инвесторов и льготный лизинг, направленный, в частности, на улучшение городской среды (включая транспортную составляющую, которая в кузбасских моногородах хромает), рефинансирование кредитов и субсидирование создания инфраструктуры под комплексное освоение территорий.

Ирина Макиева подчеркнула, что в каждом моногороде должна быть оживленная улица, набережная или площадь, отведенная для развития торговли и других видов малого предпринимательства. Принцип финансирования монотерриторий тоже изменится - в приоритете будет предоставление возвратных ссуд, а не субсидий, как сейчас.

Отдельным блоком новой программы, рассчитанной до 2024 года, станет реализация в моногородах национальных проектов, участие в которых должно способствовать диверсификации муниципальных экономик. Сейчас более чем в 250 муниципалитетах воплощается в жизнь нацпроект "Жилье и городская среда". Также в числе популярных - "Демография", "Здравоохранение" и "Малое и среднее предпринимательство".

При этом доля моногородов с их скромными бюджетами в объеме финансирования нацпроектов - мизерная. А между тем ее увеличение могло бы помочь в решении системных проблем, прежде всего в сферах экологии, занятости и ЖКХ. Скажем, острейшая проблема практически всех регионов - изношенность сетей водо-, теплоснабжения и канализации. Справившись с ней, войдя в нацпроект "Экология", можно повысить свою инвестиционную привлекательность.

- Мы хотим, чтобы все моногорода увидели себя в национальных проектах и рассказали, как максимально использовать этот ресурс для развития. Моногорода дали ряд предложений. Мы их все учтем и проработаем, - пообещала Ирина Макиева.

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