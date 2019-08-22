В Алтайском крае возникли трудности с подбором подрядчиков для возведения социальных объектов. Строители не хотят браться за "дешевые" госконтракты, стоимость которых, по их словам, значительно ниже реальной сметы строительства. Несколько аукционов уже не состоялось из-за отсутствия участников. Что планируют предпринять для развития "социальной стройки" , выясняла корреспондент "РГ".

В этом году в Алтайском крае выделили более девяти миллиардов рублей бюджетных средств на строительство и реконструкцию 350 социальных и инфраструктурных объектов. До 2021 года в регионе должно появиться 26 новых детских садов, до 2025-го - 34 школы и 42 пристройки к действующим учебным заведениям. Но эти планы может нарушить отсутствие подрядчиков - желающих возводить "социалку" все меньше. Пока неясно, кто будет строить детский сад в Новоалтайске - аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. С трудом удалось найти подрядчика для возведения пристройки к школе в Барнауле.

- Проблема в том, что реальная себестоимость строительства сегодня выше установленной сметной стоимости объектов, которые власти выставляют на аукционы, - пояснила корреспонденту "РГ" гендиректор саморегулируемой организации "Алтайские строители" Зинаида Герасимович. - Если раньше сметы составляли на основе территориальных единичных расценок и индексов, то с 2018 года перешли на федеральные расценки, а они на пятнадцать-двадцать процентов ниже цен, сложившихся на рынке. Застройщики будут возводить социальные объекты по таким расценкам себе в убыток, а это прямой путь к банкротству.

По мнению председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, в такой ситуации власти вообще не найдут подрядчиков либо в конкурсах будут побеждать фирмы-однодневки, которые не смогут построить объекты. "И в том и в другом случаях регион не освоит выделенные субсидии и по бюджетным правилам лишится федерального финансирования на следующий год", - подчеркнул он.

Президент СРО "Алтайские строители" Юрий Гатилов привел примеры разницы реальной и контрактной стоимости работ при строительстве детского сада в квартале "Лазурный". Так, облицовка фасада керамогранитом в смете оценена в 977 тысячи рублей, хотя она обойдется в 1,8 миллиона. "Земельные работы также занижены на миллион, а работы по возведению многоскатной кровли детского сада почти в десять раз - 285 тысяч рублей вместо 2,6 миллиона", - сообщил Юрий Гатилов. По его словам, строительная компания взялась за этот убыточный объект только потому, что возводит несколько жилых кварталов с обещанной социальной инфраструктурой. И убытки от "социальной стройки" сможет покрыть прибылью от строительства жилья.

Но ситуация осложняется еще и переходом на проектное финансирование в жилищном строительстве. Если раньше крупные компании, возводящие жилье с привлечением денег дольщиков, могли направлять часть оборотных средств на возведение социальных объектов, то сегодня это будет сделать сложно. Поскольку для участия в проектном финансировании застройщикам нужно из собственных средств создать резерв в размере не менее тридцати процентов от стоимости строительства, а привлеченные кредитные средства можно направлять только на возведение жилья, нецелевого расходования банки не допустят.

- Получается, на строительный рынок одномоментно наложились две проблемы - введение проектного финансирования в строительстве жилья и изменение схемы ценообразования при возведении социальных объектов, - подчеркивает Зинаида Герасимович. - Но краю нужны новые школы, больницы, детские сады, спортивные центры. Поэтому Союз строителей Алтайского края предложил вернуться к территориальным индексам для определения сметной стоимости объектов. По данным минстроя РФ, в 28 регионах страны еще применяют такие индексы.

Кроме того, сейчас отрасль переходит на ресурсный метод подсчета расходов строительства, который учитывает реальные расценки. Данные надо брать из федеральной государственной информационной системы, которая пока не работает - ее ввод отложен до 2023 года. "Но строить надо сейчас, поэтому на переходный период мы предлагаем использовать данные нашего регионального центра по ценообразованию. Он в Алтайском крае сохранился и работает. Правда, такое решение тоже нужно принимать на федеральном уровне", - отметила представитель саморегулируемой организации.

По мнению министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева, такая ценовая ситуация при строительстве социальных объектов возникла из-за правового вакуума.

- Полномочия по ценообразованию в строительстве переданы с регионального на федеральный уровень, так как планируется переход на ресурсный метод подсчета сметной стоимости. Но он отложен до 2023 года, - пояснил Иван Гилев. - Мы пытались сохранить территориальные расценки, но прокуратура указала нам на несоответствие федеральному законодательству. Чтобы оперативно решить эту проблему, договорились с минстроем РФ о том, что Алтайский край войдет в число пилотных регионов, где в первую очередь будет пересмотрен индекс строительных расценок. Мы надеемся, что уже в октябре этого года регион получит новый сводно-прогнозный индекс, который будет более соответствовать фактическим ценам на строительство.

Чтобы повысить интерес подрядчиков к конкурсам на возведение социальных объектов, региональные власти также пытаются улучшить условия контрактов. "Мы стараемся увеличить объем авансовых платежей при заключении контрактов, отрегулировать объемы банковского обеспечения, чтобы они не были столь затратными для участников конкурсов. Надеемся, что по некоторым объектам это поможет нам провести торги и подобрать подрядчиков", - отметил глава регионального минстроя. .

Справка РГ

По данным правительства Алтайского края, в регионе идет строительство 41 объекта образования. Это восемь школ, пять пристроек, 24 детских сада-яслей и другие учреждения на общую сумму 1,32 миллиарда рублей.