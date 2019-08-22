C 10 августа по решению Россельхознадзора в Россию временно запрещен ввоз китайских фруктов. Речь идет не о всем ассортименте, а только о так называемых косточковых (персики, абрикосы, нектарины) и семечковых (яблоки-груши, вингорад).

Ведомство пояснило: за последние полтора года его сотрудники на местах выявили 48 случаев ввоза в Россию плодовой продукции, зараженной карантинными вредителями. Производителям из КНР было предложено привести надзор за безопасностью фруктов и овощей в соответствии с российскими требованиями - а до того момента свежие яблоки, персики, нектарины и виноград из Поднебесной останутся продуктами нон-грата.

Новость встревожила жителей Восточной Сибири. Для Иркутской области Китай остается одним из основных поставщиков плодоовощной продукции, наряду с Вьетнамом и республиками Средней Азии. Для оптовых компаний, торговых сетей и мелких розничных точек это решение тоже стало неожиданностью, признаются продавцы.

Но пустых полок ожидать не стоит. По крайней мере, не в ближайшие месяц-два. Летом и осенью китайских поставщиков из Приангарья вытесняет продукция из Средней Азии и Закавказья. Азербайджанские персики, узбекский виноград, может и не дешевле товара из КНР, но уж точнее вкуснее и пользуется большим спросом у покупателей.

- Сейчас на нас это ограничение не скажется. Основные поставщики яблок у нас с Кубани, по другим фруктам - это республики Средней Азии. Китайских фруктов у нас на сегодня нет. Но вот как ситуация сложится в зимние месяцы, зависит от того, сохранится ли запрет на импорт китайских фруктов или нет. После октября Китай становится основным поставщиком плодоовощной продукции для Восточной Сибири. К сожалению, и в России, и в Средней Азии не хватает современных хранилищ - урожай распродается с колес, - поясняет Владимир Русанов, директор по внешним коммуникациям торговой компании "Командор".

Уже сейчас торговые сети, (а во многих из них даже летом до 15-20 процентов ассортимента занимают фрукты из КНР), задумались о смене географии поставок. В качестве альтернативы они, помимо Средней Азии, рассматривают возможности ввоза фруктов также и из Ирана, Турции, Сербии, Молдовы, южных регионов России. Российские аграрии уже заявили о готовности закрыть освободившуюся нишу.

Иркутские продавцы при этом высказываю осторожные сомнения: смогут ли производители оперативно поддержать необходимый объем поставок при выросшем спросе? Успеют ли перестроить логистику?

Например, основной объем продукции из Средней Азии поступает сначала в Новосибирск, где проходит таможенное оформление и только затем с оптовых складов отправляются фурами в Красноярск, Иркутск и другие регионы на востоке России. При такой схеме теряется время, это чувствительно для доставки скоропортящейся продукции. В прошлом году делегация из Узбекистана вела переговоры в Иркутске о прямых поставках овощей и фруктов с растаможкой в Иркутске. Однако существенных изменений пока не произошло.

Что же касается цены, то она во многом зависит от того, как сейчас поведут себя поставщики.

- Все будет зависеть от того, как другие производители выстроят свою систему ценообразования. Сложности могут возникнуть, если они решат воспользоваться повышенным спросом и повысят закупочные цены, - отмечает Яна Абалымова, руководитель пресс-службы группы компаний "Слата". - Да и в целом, товар из Китая самый дешевый на текущей момент. Скорее всего, доля низкого ценового сегмента в ассортименте сократится.

В целом же продавцы воздерживаются от долгосрочных прогнозов развития ситуации, отмечая, что надеются на скорейшую отмену запрета.