В Барнауле разгорелся скандал вокруг реконструкции легко-атлетического манежа Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ). Под вопросом оказалась и судьба краевого шахматного клуба.

Руководство Алтайского "политеха", получив по федеральной программе 21,8 миллиона рублей, затеяло кардинальную реконструкцию манежа, в котором с начала семидесятых годов легкоатлеты занимались осенью, зимой и весной. Узнавшие об этих планах знаменитый барьерный спринтер Сергей Шубенков и его наставник, заслуженный тренер России Сергей Клевцов, забили тревогу.

- Удивительное дело: мы много лет просили поменять в манеже допотопное покрытие дорожек. Нам отвечали, что денег нет. Когда несколько лет назад они нашлись, новое покрытие оказалось некачественным и быстро рассыпалось. Потом началась судебная тяжба с компанией-подрядчиком, которая так и не устранила брак. А теперь, когда "политех" получил федеральные деньги, решено их потратить на развитие перспективнейшего мини-футбола, - отметил в разговоре с корреспондентом "РГ" Сергей Шубенков.

По мнению Сергея Клевцова, вопрос стоит о настоящем и будущем всей легкой атлетики Алтайского края. В регионе больше нет полноценного помещения, где в холодное время года легкоатлеты могли бы тренироваться и соревноваться. При этом именно "королева спорта" принесла краю больше всего медалей. В последние годы от десяти до пятнадцати алтайских легкоатлетов входят в сборные команды России по различным возрастам. В июле 2019-го Полина Миллер выиграла первенство Европы среди юниоров до 20 лет на дистанции 400 метров, а Юрий Клопцов на чемпионате России в Чебоксарах взял бронзовую медаль в беге на 3 000 метров с препятствиями. Перечисление же наград и регалий Сергея Шубенкова вообще займет много места. Добавим сюда с десяток паралимпийцев, регулярно завоевывающих медали на крупнейших международных стартах.

В ректорате АлтГТУ заявили, что действуют в интересах своих студентов, что легкой атлетикой в вузе занимаются немногие, а игровые виды спорта (особенно мини-футбол) у молодежи значительно популярнее, и что реконструкция согласована с Москвой.

Здесь, во-первых, стоит напомнить, что в декабре 2013 года между краевыми властями и вузом было заключено соглашение, согласно которому "политех" получал сорок миллионов рублей на покупку цельнометаллической чаши для строящегося бассейна, а взамен обязывался нести социальную нагрузку: предоставлять манеж для занятий легкой атлетикой. Как раз после этого у АлтГТУ нашлись средства на замену дорожек. Соглашение никто не отменял. Во-вторых, стало очевидно, что кулуарные методы разрешения конфликта уже не работают.

По словам краевого министра спорта Алексея Перфильева, его ведомство получило тревожную информацию 6 августа: "Мы сразу начали трубить, встречаться со всеми. Пока нас не услышали". Однако о перепрофилировании манежа громко заговорили только через неделю, когда Шубенков и Клевцов дали интервью федеральным СМИ. Но было поздно: 15 августа прошел тендер на реконструкцию манежа, и определился победитель. Теперь краевому правительству нужно разрешить непростую ситуацию. Помочь в этом обещает Всероссийская федерация легкой атлетики.

- Судьбу манежа должно решать руководство АлтГТУ, но при этом посоветовавшись с правительством края. По поручению губернатора Виктора Томенко я занимаюсь вопросом с 6 августа. Мы встречались с ректором университета Андреем Марковым и договорились, что после ремонта в манеже должны сохраниться условия для занятий легкой атлетикой не только для вузовской секции, но и спортсменов края. В свою очередь, региональной федерации легкой атлетики необходимо организовать работу со Всероссийской федерацией и министерствами спорта РФ и Алтайского края для принятию решения о строительстве отдельного спортивного комплекса. Правительство края готово выделить землю и частично профинансировать проект. Но для этого также нужна стратегия развития "королевы спорта". К сожалению, краевая федерация легкой атлетики находится в "спящем режиме", и только редкие энтузиасты, такие как Клевцов и Шубенков, проявляют озабоченность этой проблемой, - прокомментировал ситуацию для "РГ" зампред правительства Алтайского края Денис Губин.

Не менее странная ситуация складывается вокруг краевого шахматного клуба. На днях "РГ" стало известно о том, что его здание по адресу улица Гоголя, 44 ориентировочно весной 2020 года будет закрыто на капитальный ремонт. Правительство края приняло решение разместить в этом же здании одно из своих подведомственных учреждений. Между тем клубу ремонт не нужен - его внутренняя отделка сделана недавно и качественно. Клуб вообще считается одним из лучших в стране, здесь проводятся региональные и межрегиональные турниры.

Предстоящий капремонт подразумевает оценку аварийности всего здания. И пока будут выделены средства, проведены конкурсы на разработку проекта и подрядчика самих ремонтных работ, пройдет много времени. Сам ремонт может продлиться год-полтора. Между тем в региональном минспорте шахматистам не предлагают никаких мест для переселения. Да и вряд ли в Барнауле найдутся свободные помещения общей площадью более 500 квадратных метров. В краевой шахматной федерации полагают, что клуб можно было бы временно разместить по его прежнему адресу - в переулке Некрасова, 43. Но там тоже нужен ремонт подвального помещения и еще более срочный, чем в правом крыле здания на Гоголя. .

Прямая речь

Сергей Шубенков, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами:

- Какое-то дежавю, честное слово. В августе 2018-го мы с тренером подняли шум по поводу аварийного состояния манежа в краевом училище олимпийского резерва. Помогло. Теперь новая история с манежем "политеха". Вместо того чтобы сосредоточенно готовиться к чемпионату мира в Дохе и Олимпиаде в Токио, мы тратим время и нервы на такие вот "войны".

Кстати

На днях представитель инженерно-маркетингового центра концерна "Вега", входящего в госкорпорацию "Ростех", представил руководителям краевых федераций спорта и спортивных клубов концепцию мультицентра спортивно-культурной направленности, строительство которого может начаться в 2020 году на пересечении улицы Попова и Павловского тракта. Проектом предусмотрены два ледовых поля, три бассейна, залы для волейбола, баскетбола, легкой атлетики, гимнастики. Кроме того, в центре будут помещения для занятий хореографией, танцами и вокалом, салон красоты, фитнес-центр, гостиница для спортсменов, магазины, столовая, буфет, летний сад. Реализация проекта предполагается на принципах государственно-частного партнерства либо на концессионных началах.