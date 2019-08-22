В Енисейске в фундаменте монастыря нашли надпись XVIII века

Раскопки предшествовали масштабным работам по реконструкции архитектурных и исторических памятников старейшего города Восточной Сибири. И находки не заставили себя ждать - так, были найдены остатки поставленного казаками - основателями города острога, деревянные мостовые, большое количество артефактов XVII-XVIII веков.

А при реконструкции Спасского монастыря в одном из бутовых камней фундамента опознали надгробие XVII века с надписью: "Иван Стефанов Зябликов, родом Костромитин". Ученые выяснили, что Зябликов - костромской купец, жил и торговал в Енисейске в 1640-1660 годах. Скорее всего, он много жертвовал на храм и монастырь, поэтому был похоронен у его стен. А когда столетие спустя на месте деревянных зданий ставили каменный храм, в его фундамент со старого кладбища и попала надгробная плита.

Раскопки в Енисейске продолжаются. Напомним, что город был основан в 1619 году и сейчас входит в список из 41 исторического поселения России.