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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Енисейске в фундаменте монастыря нашли надпись XVIII века

Текст: Дмитрий Лапин
Как  сообщает ТАСС представитель Енисейской археологической экспедиции Леонид Галухин, в самом городе, несмотря на его 400-летнюю историю,  подобные исследования начали проводить только в 2013 году - до этого Енисейск был "белым пятном" на картах археологов.
Фото: Борис Кумышев/ РГ
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Раскопки предшествовали масштабным работам по реконструкции архитектурных и исторических памятников старейшего города Восточной Сибири. И находки не заставили себя ждать - так, были найдены остатки поставленного казаками - основателями города острога, деревянные мостовые, большое количество артефактов XVII-XVIII веков.

А при реконструкции Спасского монастыря в одном из бутовых камней фундамента опознали надгробие XVII века с надписью:  "Иван Стефанов Зябликов, родом Костромитин". Ученые выяснили, что Зябликов - костромской купец, жил и торговал в Енисейске в 1640-1660 годах. Скорее всего, он много жертвовал на храм и монастырь, поэтому был похоронен у его стен. А когда столетие спустя на месте деревянных зданий ставили каменный храм, в его фундамент со старого кладбища и попала надгробная плита.

Раскопки в Енисейске продолжаются. Напомним, что город был основан в 1619 году и  сейчас входит в список из 41 исторического поселения России.

Общество История Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Енисейск 400
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