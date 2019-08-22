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22.08.2019 10:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приангарье упростили покупку жилья пострадавшим от паводка

Текст: Екатерина Вострикова
Более миллиарда рублей выделит Иркутская область из регионального бюджета на оплату нового жилья пострадавшим от паводка, не попавшим в федеральные списки. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В начале августа правительство РФ внесло поправки в правила выдачи свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения- согласно им, компенсация положена не только тем, кто лишился единственного жилья, но и тем, чья доля собственности в ином помещении меньше социальной нормы в 18 квадратов.

Фото: Екатерина Вострикова/РГ
В Иркутской области началось строительство жилья пострадавшим от паводка

- Но как показала практика, ситуации могут быть самые разные: кто-то в семье является владельцем иной жилплощади или доли квартиры, дома, помимо утраченных, а другие члены семьи нет; бывает так, что жилплощадь записана на пострадавших, но по факту там проживают другие люди - взрослые дети, родители, для которых квартира и покупалась. Такие семьи не имеют, по закону, права на новый дом от государства, взамен разрушенного стихией. Но и переехать, на самом деле, им некуда. Я дал указание выделять средства из областного бюджета на покупку жилья таким людям, - пояснил Сергей Левченко.

По его словам, с семьями, которые уже получили отказ на этом основании, будет работать Минсоцзащиты региона. И им купят новые квартиры или дома за счет областного бюджета.

Губернатор выразил надежду, что потраченные средства федеральный центр все-же компенсирует, поскольку регион на ликвидацию паводка направил не только весь имевшийся бюджетный профицит, но и исчерпал предельно возможный по закону дефицит - десять процентов от доходной части бюджета.

Напомним, на этой неделе Сергей Левченко направил письма министру финансов РФ Антону Силуанову и зампредседателя правительства Российской Федерации Виталию Мутко с просьбой выдавать жилищные сертификаты всем, кто из-за наводнения лишился дома, вне зависимости от того, есть ли у человека другое жилье или нет.

Если же договориться не удастся, тогда региону, чтобы покрыть незапланированные расходы, придется отказаться "от некоторых мечтаний", как сформулировал губернатор. Однако он подчеркнул, что текущие проекты и тем более социальные обязательства не пострадают.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области
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- Проверки Росреестра - есть ли у человека другая недвижимость в собственности, сколько ее, соответствует ли площадь социальным нормам - усложняют и затягивают процедуру выдачи сертификатов. А у нас скоро не только осень, но и зима, и надо, чтобы до холодов у людей была бы уже определенность. Всего без дома остались около 6 тысяч человек. Мы опросили людей: по нашим данным пострадавших семей, у которых есть иная жилплощадь, примерно 15 процентов от этого числа. На покупку жилья для них потребуется более миллиарда рублей, - пояснил губернатор.

На конец прошлой недели в рассмотрении находилось более 2,8 тысяч заявлений на получение жилищного свидетельства.

В целом, для приобретения квартир или домов пострадавшим из федерального бюджета выделены 10,1 миллиарда рублей. По данным на 21 августа, получили свидетельства 796 семей, 27 семей купили жилье. На его оплату ушло 66,9 миллионов рублей.

При этом примерно половина людей, лишившихся жилья, заявляют, что хотят остаться в своих населенных пунктах, 15 процентов готовы переехать в другие регионы, а остальные хотели бы перебраться в другие города и районы Иркутской области, главным образом, в Иркутск.

Материал подготовлен ООО "АиФ в Восточной Сибири"

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