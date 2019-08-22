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22.08.2019 09:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В реестр недвижимости внесли зоны затопления

Текст: Ольга Игнатова

Федеральная кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границы зон затопления в Иркутской области.

На подтопленных территориях Иркутской области запретили застройку

Как уточняют в ведомстве, это территории, прилегающие к рекам Ия, Азей и Тулунчик в границах города Тулун, а также к реке Уда (Чуна у города Нижнеудинск Иркутской области. В границах зон затопления нельзя размещать новые населенные пункты и возводить объекты капитального строительства без обеспечения инженерной защиты.

С конца июня по середину августа Кадастровая палата выдала более 35 тысяч выписок со сведениями о недвижимости Иркутской области: об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, а также сведения о правах отдельного лица на имеющуюся у него недвижимость. Такие сведения необходимы для того, чтобы установить право собственников на получение государственного жилищного сертификата, в том числе при утрате правоудостоверяющих документов на недвижимость.

Экономика Недвижимость Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Паводки в России
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