Власти Кузбасса, где на каждого жителя приходится почти 98 тысяч рублей кредитного долга, предлагают запретить на федеральном уровне выдачу микрозаймов и их рекламу в местах массового скопления людей.

Выйти с соответствующей законодательной инициативой в Госдуму РФ регион заставила тревожная тенденция. Если в 2017 году жители области задолжали по кредитам чуть больше 202 миллиардов рублей, то сегодня - свыше 261 миллиарда. И эта сумма, судя по темпам, набранным с начала года, продолжит расти. По данным Центробанка РФ, объем потребительских кредитов, выданных жителям Кемеровской области в первой половине 2019-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 21 процент, достигнув 104,3 миллиарда рублей. Задолженность по ипотеке за последние полгода относительно прошлогоднего уровня тоже взлетела - до 98,4 миллиарда. И хотя просроченные долги (по объему которых можно судить о способности заемщиков справляться с взятой на себя нагрузкой) с начала года сократились на пять процентов, "питательная среда" для раздувания кредитного пузыря в регионе остается.

Микрозаймы, которые можно оформить по одному паспорту, без поручителей, без учета трудоустройства и кредитной истории, сегодня предлагают на каждом углу.

- В результате многие принимают спонтанные решения - совершают покупки в кредит, получают "быстрые" деньги, не оценив всех рисков, - отмечает замгубернатора области по экономическому развитию Константин Венгер. - И так называемых "профессиональных заемщиков", которые обслуживают не один, а сразу несколько кредитов, постоянно перекредитовываясь, становится все больше. Это вызывает серьезные опасения. И недавно мы инициировали изменение федерального закона о микрофинансовых организациях, предложив запретить распространение рекламы и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.

Кузбасские власти, выступающие за ввод таких ограничений на вокзалах, остановках общественного транспорта, в аэропортах, торговых центрах и так далее, направили запросы по регионам страны. И законодательную инициативу уже поддержали в Новосибирской, Томской, Тюменской и Нижегородской областях, Краснодарском, Алтайском, Приморском и Хабаровском краях. А Красноярский край выступил со своим жестким предложением: категорически запретить микрофинансовым организациям оказывать своим клиентам услуги в палатках и ларьках. В крае считают, что деятельность по оформлению любых займов следует вести исключительно в капитальных зданиях, оборудованных вентиляцией и сигнализацией. Это должно дисциплинировать участников рынка и помочь наведению порядка на нем.

Тем временем в Кузбассе продолжают борьбу с закредитованностью, растущей как снежный ком. По данным областного управления по ценным бумагам и страховому рынку, иные жители области ежемесячно отдают в качестве платежей по кредитам половину, а то и большую часть семейного дохода при допустимом уровне такой нагрузки не более 25 процентов. И навязчивая реклама кредиторов играет здесь далеко не последнюю роль.

- Мы отслеживаем все микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные кооперативы, не входящие в государственный реестр, и сообщаем о них в правоохранительные органы и Центробанк РФ, - продолжает Константин Венгер. - Методом "тайного покупателя" проверяем, как исполняют все стандартные требования легальные игроки.

Убираем навязчивую рекламу микрозаймов из подъездов, с улиц, из городского транспорта и остановочных павильонов, следим за тем, чтобы в муниципалитетах проводили рейды по уничтожению наглядной агитации подобного рода. Но, конечно, она появляется снова и снова.

Активности займодавцев, расклеивающих саморекламу на столбах и заборах, противопоставляют различные меры по повышению грамотности потенциальных заемщиков. В городах и районах проводится разъяснительная работа: жителям рассказывают, как оценить свои финансовые возможности и определить оптимальный уровень кредитной нагрузки. Согласованность действий всех участников системы финансового просвещения обеспечивает координационный совет. В регионе, заключившем соглашение с минфином РФ и Банком России, разработана и воплощается в жизнь обширная программа повышения финансовой грамотности и снижения уровня закредитованности. У нее четыре составляющих - информирование, просвещение, защита от мошенничества и мониторинг.

- Мы поставили задачу - определить, какие виды кредитования преобладают в тех или иных муниципальных образованиях, отследить возраст заемщиков, характер их занятости и так далее, чтобы лучше понять ситуацию и отработать методы регулирования рынка, - уточнил замгубернатора. - Конечно, финансовую культуру необходимо формировать. Возможно, мер, которые мы принимаем, для этого недостаточно. Но мы не стоим на месте.

Программа ликвидации финансовой безграмотности охватывает все более широкие слои - от дошкольников до пенсионеров. Собираются создать специальную площадку для предпринимателей. Летнюю школу волонтеров финансового просвещения вместе с Кемеровским госуниверситетом организовали местные активисты Общероссийского народного фронта. На базе губернаторской женской гимназии обучение прошли пятьдесят старшеклассников, желающих помочь землякам стать финансово грамотными. Со школьниками работали преподаватели вуза и сотрудники финансовых организаций. Защитив свои проекты, волонтеры получили сертификаты.

Тем временем

С 1 октября этого года банки будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) физического лица при предоставлении ему кредита. Банкам предстоит более тщательно оценивать потенциальные доходы заемщика, а также уже накопленную им задолженность. Как пояснили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, это позволит ограничить риски банковской системы и оградить самих заемщиков от накапливания долгов, которые сложно обслуживать.