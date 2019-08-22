Владимир Путин обсудил вопросы развития угольной отрасли

Рост угледобычи должен сочетаться с безопасностью, а гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе опасно и недопустимо, заявил президент Владимир Путин в Кремле на встрече с руководством угледобывающих регионов.

Помимо семи лидеров регионов, где отрасль играет системообразующую роль (глав Коми, Якутии, Хакасии, Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей, а также врио губернатора Забайкальского края), присутствовал внушительный "десант" высокопоставленных чиновников - первый замглавы правительства Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр энергетики Александр Новак и министр экономического развития Максим Орешкин. Также были приглашены глава РЖД Олег Белозеров и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе - это опасно, а значит, недопустимо

В преддверии Дня шахтера глава государства поздравил работников отрасли, ветеранов угледобычи, а также их семьи. Труд горняков сопряжен с риском, а сильный шахтерский характер передается и закаляется из поколения в поколение. "Наших славных горняков всегда отличало мужество, прямота, упорство, работа с полной отдачей", - похвалил президент. Путин отметил огромный вклад угольной промышленности в развитие страны, хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Масштабные планы связаны с развитием логистики, транспортной инфраструктуры, включая расширение пропускной способности БАМа, Транссиба, мощностей морских портов. Президент призвал региональных лидеров поддерживать постоянные контакты, содержательный диалог с акционерами и управленцами угледобывающих и перерабатывающих предприятий. Там, где такое сотрудничество налажено и работа идет в интересах людей, более эффективно решаются проблемы, считает он. Прежде всего это обеспечение безопасных и достойных условий труда. Президент указал, что "рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом". И особое внимание нужно уделять вопросам экологии. "Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе - это опасно, а значит, недопустимо, - подчеркнул Путин. - Так же, как и забывать о том, как и чем живут люди, есть ли в регионах работа для членов семей, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтерских городов и поселков". "Все это важнейшие, крайне значимые вопросы, напрямую затрагивающие десятки и даже сотни тысяч людей, особенно с учетом членов семей это уже под миллион уходит", - сказал он.

"Последние 10 лет для угольной отрасли, промышленности стали действительно положительными", - оценил Александр Новак. Минэнерго готовит обновленную программу развития угольной отрасли, с прогнозом по росту добычи до 550-670 млн тонн к 2035 году. В сентябре документ будет представлен в правительство. В проекте два варианта: рост с 440 млн тонн до 550 млн тонн или же до 670 млн тонн. "Оптимистично", - произнес президент. "Но это меньше заявок угольных компаний, которые планируют добыть на 100 млн тонн больше", - сравнил министр.

В прошлом году потребление угля в стране выросло до 180 млн тонн, на экспорт было отправлено 210 млн. "Растущая зависимость от внешних рынков создает определенные угрозы, определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков", - заявил Путин. У конкурентов - Австралии и Индонезии - лучше логистические условия: центры добычи находятся ближе к местам отгрузки, и это надо учесть при формировании планов.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обрисовал три задачи. Во-первых, нужен долгосрочный "понятный" тариф на железнодорожные перевозки, "чтобы правила не менялись". Во-вторых, необходимо приоритетное развитие Восточного полигона. И в-третьих - решение проблемы ветхого и аварийного жилья в течение трех лет. "Несмотря на международные кризисы, угольная отрасль постоянно увеличивала добычу", - заметил Цивилев. И если не занимать свою нишу на экспорт, то ее займут другие и российская экономика много потеряет, добавил он.

Всего в отрасли занято 143,8 тысячи человек, констатировал глава государства, при этом рост числа работников за прошлый год - 1,8 процента. "Много вопросов решено за последние годы, но огромное количество проблем еще не решено", - констатировал он и предоставил слово представителю профсоюза. Выслушав его, президент подчеркнул, что "вопросы социальной справедливости, конечно, должны быть восстановлены". Речь идет про медицину, соблюдение условий труда и безопасности. "Не понимаю, почему нельзя выстроить работу таким образом, чтобы все участники этого процесса имели отношение к этой важной составляющей работы в шахтах", - сказал президент. "Самое чувствительное - это градация вопросов, связанных с вредными условиями, - считает Путин. - Какая-то ерунда, явно натянутая вещь - буровой мастер или мастер буровой установки, ну просто чушь какая-то". Это нужно привести в соответствие со здравым смыслом, заявил он. Речь о том, что, по словам, Мохначука, буровых мастеров не включили в перечни профессий для досрочного выхода на пенсию, потому что там другое название - мастер буровой установки. "Подготовим проект поручений и эти вещи там, безусловно, будут учтены", - заключил глава государства.

Тем временем

Президент поручил обеспечить жильем молодых кандидатов и докторов наук, работающих в вузах, а также провести всероссийский конкурс по выявлению лидеров научнотехнологической сферы. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета. Правительству предстоит разработать меры по созданию условий для обеспечения жильем молодых научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования - кандидатов и докторов наук. Доклад нужно представить до октября. Владимир Путин также поручил правительству до ноября представить предложения по совершенствованию порядка разработки, изготовления и применения отечественных радиофармацевтических лекарств, в том числе изготавливаемых образовательными организациями высшего образования и научными организациями, а также по расширению сфер применения таких лекарств. В стратегии развития фармацевтической промышленности на период до 2030 года надо предусмотреть меры, направленные на обеспечение учета результатов научных исследований в области разработки конкурентоспособных отечественных лекарств, проводимых научными организациями и образовательными организациями высшего образования, оценить возможность коммерциализации и внедрения этих результатов.