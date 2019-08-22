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22.08.2019 21:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

Текст: Алена Ларина (Махачкала)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию. Об этом сообщила прокуратура республики.

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Чиновник обратился в районное отделение Пенсионного фонда, чтобы ему назначили пенсию по старости, в феврале прошлого года. Ранее молодой человек получил в управлении федеральной миграционной службы паспорт с ложными сведениями о дате своего рождения, по паспортным данным он был старше своих лет вдвое.

Также он предоставил подложную трудовую книжку, судя по которой, якобы, работал в колхозе с 1985-го по 1996 годы. В итоге замглавы села получал трудовую пенсию с весны прошлого года и до недавнего времени. Всего ему было выплачено более 155 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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