Новости

Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом 17:02
Названы самые выгодные для зарубежных вылетов города России 17:00
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину 17:00
Телеканал "МИР" запустит два новых проекта 16:49
В Москве покажут лучшие короткометражки последнего Каннского фестиваля 16:40
Рекордсмену мира в беге на 60 метров грозит дисквалификация 16:39
Микропластик в питьевой воде пока не представляет опасности для здоровья 16:37
На Ставрополье ЧОПовца заподозрили в гибели мужчины 16:34
В Петербурге поставят рекорд по исполнению гимна России 16:33
На Кубани мать посаженного на цепь ребенка подала иск в суд 16:27
СК и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321 16:22
"Россия - страна возможностей" запустит конкурс для молодых ученых 16:20
Зе Луиш вернулся в "Спартак" 16:04
Фанаты Человека-паука намерены "штурмовать" офисы Sony Pictures 16:00
В Петербурге проверят центр передержки, где пострадали животные 15:58
В продажу поступили карты "Тройка", посвященные коллекции Щукина 15:56
Фадеев официально запретил Наргиз исполнять его хиты 15:49
Видео: СК показал выгоревшую каюту теплохода в Петербурге 15:49
На Урале троих полицейских задержали за групповое изнасилование 15:47
В Петербурге загорелись склады у Ладожского вокзала 15:40
Игорь Крутой рассказал о сути конфликта с Лаймой Вайкуле 15:31
В Петербурге открыли Центр диабетической стопы 15:28
В Китае на детской площадке нашли роскошную гробницу династии Тан 15:25
Новый топливозаправщик Ил-78М-90А покажут на МАКС-2019 15:17
Ученые выяснили, как гранатовый сок защищает мозг ребенка 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Герои российского флага: пляжный футболист Егор Еремеев
Герои российского флага: пляжный футболист Егор Еремеев
22.08.2019 16:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье ЧОПовца заподозрили в гибели мужчины

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника частного охранного агентства, которого подозревают в смерти человека. Об этом в четверг сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

На Урале троих полицейских задержали за групповое изнасилование

Как говорится в материалах дела, опубликованных на сайте ведомства, инцидент произошел в марте этого года. Обвиняемый совмещал сразу две должности - охранника и директора ЧОП "Терек". Он по сигналу "тревожной кнопки" приехал в кредитную организацию Зеленокумска. Там он ударил кулаком в голову 41-летнего мужчину, который при этом не оказывал, по данным силовиков, сопротивления.

- В результате потерпевший упал и, ударившись головой об асфальт, получил тяжелую контузию головного мозга. Через несколько дней он скончался в больнице, - уточнили в СК по региону.

В итоге на подозреваемого возбудили уголовное дело по части второй статьи 203 УК РФ ("Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей"). Сейчас материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей