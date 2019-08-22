На Ставрополье ЧОПовца заподозрили в гибели мужчины

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника частного охранного агентства, которого подозревают в смерти человека. Об этом в четверг сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Как говорится в материалах дела, опубликованных на сайте ведомства, инцидент произошел в марте этого года. Обвиняемый совмещал сразу две должности - охранника и директора ЧОП "Терек". Он по сигналу "тревожной кнопки" приехал в кредитную организацию Зеленокумска. Там он ударил кулаком в голову 41-летнего мужчину, который при этом не оказывал, по данным силовиков, сопротивления.

- В результате потерпевший упал и, ударившись головой об асфальт, получил тяжелую контузию головного мозга. Через несколько дней он скончался в больнице, - уточнили в СК по региону.

В итоге на подозреваемого возбудили уголовное дело по части второй статьи 203 УК РФ ("Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей"). Сейчас материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.