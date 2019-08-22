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Оспорить кадастровую стоимость квартиры, дома или гаража без суда смогут жители 16 регионов страны, в которых в этом году началось проведение государственной кадастровой оценки всех объектов капитального строительства. Как пояснили "РГ" в Федеральной кадастровой палате Росреестра, речь идет обо всех зданиях, помещениях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, машино-местах, единых недвижимых комплексах, расположенных в Кабардино-Балкарии, Карелии, Якутии, Алтайском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Астраханской, Брянской, Мурманской, Орловской, Псковской, Свердловской, Томской и Ярославской областях, Ханты-Мансийском АО.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По отдельным видам объектов недвижимости кадастровая оценка проводится сейчас в 65 регионах. Например, в 2019 году Удмуртия оценивает здания, сооружения, машино-места, единые недвижимые комплексы, сельхозземли, земли особо охраняемых территорий, водного и лесного фонда. В 2020-2021 гг. республика планирует оценить земельные участки промышленного назначения и земли населенных пунктов.

Фото: istock
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости

Кадастровая стоимость - это основа расчета налога на недвижимое имущество. Для того чтобы налог рассчитывался справедливо, требуется регулярная актуализация данных о кадастровой стоимости.

После того как сформирован перечень объектов недвижимости, которые нужно оценить, у местных органов власти есть месяц на то, чтобы оповестить собственников о начале процедуры. Проводят государственную кадастровую оценку специально созданные в регионе государственные бюджетные учреждения. Сначала готовится предварительный отчет об оценке, который размещается на сайте ГБУ, выполнившего работу. Этот отчет находится там в течение 60 дней, чтобы собственники недвижимости могли с ним ознакомиться и высказать свои замечания. Причем направить их заинтересованные лица могут любым удобным способом - напрямую в ГБУ, через портал госуслуг или через МФЦ. Подать замечания необходимо в течение 50 суток.

Оспаривать кадастровую оценку необходимо в случаях явной несправедливости

По словам директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиза Тухтасунова, оспаривать кадастровую оценку необходимо в случаях явной несправедливости. "Допустим, дом вашего соседа оценили условно в 10 тысяч рублей, а ваш - в 20, хотя они стоят рядом и по площади одинаковые. Соответственно, сосед будет в два раза меньше платить налог. А почему вы должны платить больше? Здесь явно какая-то ошибка, которую необходимо исправить", - подчеркивает он.

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