Новости

Анатолий Карпов несколько месяцев не может получить американскую визу 14:29
В московских школах не планируется запрещать использование мобильников 14:29
Группа Limp Bizkit начнет гастроли по России с Краснодара 14:27
Секретарь по вопросам культуры Бразилии уволился из-за закрытия ТВ-шоу 14:25
Как украсили Москву ко Дню Государственного флага России 14:23
Под поверхностью Марса обнаружены признаки жизни 14:18
На Вологодчине в районе падения вертолета ввели режим ЧС 14:10
Ученые обнаружили у неандертальцев "ухо серфера" 14:04
В ЕС выступили против присоединения России к G7 14:04
Бывший хоккеист "Вашингтона" и "Сент-Луиса" перешел в "Динамо" 13:52
В Петербург зашла гигантская парусная яхта "Черная жемчужина" 13:50
Пентагон свернул разработку перехватчиков баллистических ракет 13:49
Суд Петербурга отправил в колонию внука экс-главы МВД Мали 13:48
В Севастополе развернули самый большой на полуострове флаг России 13:46
Петербургские врачи прибыли на помощь пострадавшей в Турции девочке 13:44
В Прикамье из-за дождей сошел с рельсов грузовой состав 13:39
В Подмосковье уничтожили 200 кг конопли 13:39
Видео: В Чечне пожар на заправке привел к мощнейшему взрыву 13:34
Путин поручил оценить возможность внедрения новых российских лекарств 13:30
Над Донецком подняли российский флаг 13:28
МАГАТЭ подвело итоги миссии по эксплуатационной безопасности БелАЭС 13:24
Исследование: Леса Амазонки горят рекордными темпами 13:22
В Москве произошел пожар в многоэтажном жилом доме 13:08
Усик проведет первый бой в тяжелом весе против россиянина Федосова 12:46
Mail.ru Group купила долю в каршеринговой компании 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Герои российского флага: летчик Николай Антошкин
Герои российского флага: летчик Николай Антошкин
22.08.2019 13:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Чечне пожар на заправке привел к мощнейшему взрыву

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Сунженском районе Чеченской Республики в четверг произошел пожар на заправочной станции. Через некоторое время после того, как АЗС объяло пламенем, произошел взрыв, и поднялась стена пламени в несколько десятков метров.

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

Момент взрыва попал на любительскую запись, сделанную на мобильный телефон. Видно, как в нескольких десятках метров от снимающего полыхает пламя. Через несколько секунд после начала съемки детонирует один из резервуаров с топливом.

Как сообщили в республиканском управлении МЧС России, инцидент произошел на окраине станицы Серноводской Сунженского района. Пожарные уже потушили возгорание. Несмотря на столь мощный взрыв, пострадавших нет. Огонь также не успел перекинуться на соседние постройки.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Путин поручил оценить возможность внедрения новых российских лекарств
Осенняя сессия Совета Федерации начнется 25 сентября
В реестр недвижимости внесли зоны затопления
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8