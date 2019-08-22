Видео: В Чечне пожар на заправке привел к мощнейшему взрыву

В Сунженском районе Чеченской Республики в четверг произошел пожар на заправочной станции. Через некоторое время после того, как АЗС объяло пламенем, произошел взрыв, и поднялась стена пламени в несколько десятков метров.

Момент взрыва попал на любительскую запись, сделанную на мобильный телефон. Видно, как в нескольких десятках метров от снимающего полыхает пламя. Через несколько секунд после начала съемки детонирует один из резервуаров с топливом.

Как сообщили в республиканском управлении МЧС России, инцидент произошел на окраине станицы Серноводской Сунженского района. Пожарные уже потушили возгорание. Несмотря на столь мощный взрыв, пострадавших нет. Огонь также не успел перекинуться на соседние постройки.