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22.08.2019 12:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Архангельские ученые открыли в Мьянме новые виды моллюсков

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Архангельские ученые в ходе экспедиции в Мьянму обнаружили четыре вида и столько же подвидов пресноводных моллюсков, ранее неизвестных науке.

Как сообщает пресс-служба федерального центра комплексных исследований Арктики РАН, его сотрудники вместе с коллегами из Северного Арктического федерального университета работали в Юго-Восточной Азии в составе международной исследовательской группы. В поисках редких видов моллюсков ученые шли по стопам первопроходцев времен Британской империи.

Фото: iStock
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Новые пресноводные раковины обнаружены в долинах рек Иравади, Ситаун, Хаунгдарау и Давей. По мнению ученых, моллюски в изоляции эволюционировали в этих местах десятки миллионов лет. Их популяция малочисленна: плотность составляет всего одну-две раковины на один квадратный метр.

Так, ученым удалось найти всего трех представителей нового вида, который назвали в честь английского биолога Тони Уиттена, с миниатюрной ярко-зеленой раковиной. Жители отдаленных деревень Мьянмы употребляют пресноводных моллюсков в пищу, а также используют их в толченом виде как антисептик для лечения домашних животных.

Ученые отмечают, что реки, в которых обитают уникальные моллюски, страдают от сильного антропогенного воздействия. Главную угрозу представляет строительство каскадных водохранилищ, которое приводит к смене гидрологического режима и даже гибели речной фауны.

Кроме того, водоемы Мьянмы искусственно заселяют чужеродными агрессивными видами - например, африканскими сомами. А долины рек засаживают масличными пальмами и другими деревьями, которые вызывают эрозию почвы, и она вместе с пестицидами оседает на дно.

Фото: Instagram/juniel85
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- Мы обнаружили исчезающие виды с очень локальным распространением, - пояснил директор ФИЦКИА РАН Иван Болотов. - Большие реки выступают как барьер для расселения видов из их притоков. В руслах крупных рек мутная вода, большие глубины и мощные потоки, а в горных притоках - прозрачная вода и малые глубины. Приспособившиеся к притокам виды не способны пересечь большую реку. Поэтому в каждом притоке происходила своя независимая эволюция, и мы можем там найти ранее неизвестные виды. Но если построить дамбу и вырубить лес, мы увидим их вымирание, ведь они обычно живут только в одном притоке, и больше нигде не встречаются.

Около 40 процентов пресноводных моллюсков в юго-восточной стране находятся под угрозой исчезновения. При увеличении антропогенной нагрузки на водоемы редкие виды могут быть потеряны безвозвратно, а распространенные, и в том числе съедобные, начнут вымирать. По мнению ученых, это может вызвать рост социальной напряженности в Мьянме.

Информация о новых видах позволит исследователям создать глобальную модель эволюции пресноводных моллюсков на всех континентах.

Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Архангельская область
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