Названы самые выгодные для зарубежных вылетов города России

Калининград и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов России, из которых выгоднее всего отправляться в заграничное путешествие. Столица самого западного российского региона оказалась на пятом месте, Северная столица - на восьмом. Результаты собственного исследования опубликовал сервис по бронированию авиабилетов Aviasales.

Из Калининграда туристы могут улететь в среднем за 16,9 тысячи рублей в Минск, Ригу, Варшаву, Берлин, Цюрих, Копенгаген и Прагу. Причем с некоторыми из этих городов у региона нет прямого сообщения. Однако билеты с пересадкой, к примеру, в Варшаве все равно стоят не слишком дорого.

Из Санкт-Петербурга туристы вылетали за границу в среднем за 18,8 тысячи рублей. За эту сумму были доступны билеты в Ригу, Будапешт, Берлин, Стокгольм и Вену. А на первом месте оказалась Казань со средней стоимостью заграничных авиабилетов в 15,3 тысячи рублей.

Кстати

Средний чек на авиабилеты туда-обратно за границу уходящим летом подрос на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 19,7 тысячи до 20,5 тысячи рублей. Это следует из аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix. Самыми популярными заграничными направлениями стали Бургас (8,7 процента от всех продаж по международным направлениям), Ереван (7,9 процента), Тиват (3,5 процента), Барселона (3,4 процента) и Прага (3,2 процента).