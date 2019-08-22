Новости

Главными площадками "PROлето" 31 августа станут ВДНХ и проспект Сахарова 19:18
Состояние "Титаника" за последние годы сильно ухудшилось 19:15
Петербургские врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки 19:13
Суд избрал меру пресечения троим полицейским по делу об изнасиловании 19:11
В "ЕР" предлагают упростить регистрацию лекарств для тяжелобольных детей 19:04
Эксперт: Долг по ипотеке в 7 триллионов рублей некритичен 19:00
Военные Южной Кореи передумали ликвидировать руководство КНДР 18:53
Песков не исключил умышленного "накала" по ЧП в Архангельской области 18:49
Два человека пострадали при пожаре на складе в Петербурге 18:46
Девять станций на "красной" ветке метро откроют в четверг 18:44
В Петербурге пройдет предпремьерный показ новой картины "Ленфильма" 18:39
Вышел трейлер ремейка советской комедии с Раневской "Подкидыш" 18:22
Видео: как отмечали День флага в Москве 18:20
На Урале суд арестовал депутата, подозреваемого в убийстве жены 18:14
В Анапе двух майоров полиции заподозрили во взятке в 1 млн рублей 17:56
В польской сети супермаркетов ввели "тихий час" для людей с аутизмом 17:54
В Приморье началась операция по выпуску последней группы косаток 17:48
У жителя Подмосковья за неоплату услуг ЖКХ отобрали машину 17:47
Путин и Макрон обсуждали контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной 17:43
В Ульяновске госпитализировали еще одну отравившуюся маслом женщину 17:33
В зоопарке Сочи впервые родился белый кенгуренок 17:32
Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 4000 квадратных метров 17:24
В МВД Петербурга опровергли увольнение 340 сотрудников 17:24
В Кремле назвали допустимыми иски за ущерб от митингов 17:19
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Герои российского флага: контр-адмирал Илья Козлов
Герои российского флага: контр-адмирал Илья Козлов
22.08.2019 18:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Песков не исключил умышленного "накала" по ЧП в Архангельской области

Текст: Кира Латухина

В Кремле призвали смотреть с двух сторон на ситуацию вокруг ЧП в Архангельской области.

Путин заявил, что радиоактивной угрозы в Северодвинске нет

"А вы не пробовали с другой стороны посмотреть? - предложил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности. Давайте смотреть с двух сторон".

На вопрос об архангельских врачах, которые заявили СМИ, что от них якобы скрыли, что им надо лечить пострадавших от облучения, Песков сказал, что ничего не знает об этом. "Я не знаю, о каких именно врачах идет речь... Обезличенно в данном случае нельзя говорить", - пояснил он. На предположения журналиста, что они боятся санкций, представитель Кремля удивился: "За что санкции? За врачебную работу - это глупость".

"Архангельские врачи говорят" - это достаточно абстрактное выражение, а Путину дают конкретную информацию, основанную на инструментальном измерении, оценке ситуации на месте, абсолютно профессиональную, и нет оснований не доверять этой информации", - сказал Песков. "Нужно знать, чье это мнение..., а постановка вопроса в виде "архангельские врачи утверждают", мне кажется, не имеет права на существование", - добавил он.

Фото: Скриншот NNRU Новости Нижнего Новгорода/ youtube.com
Погибшие под Северодвинском атомщики представлены к госнаградам

На вопрос журналиста, а что, если с врачей брали расписки о неразглашении, представитель Кремля заметил: "Если это связано с профессиональной деятельностью, которая попадает под закон по гостайне, они должны выполнять свои обязательства. Если с них брали расписки, то как же они тогда абстрактно утверждают о чем-то обратном? Здесь абсолютно противоречивая ситуация".

Власть Работа власти Президент Администрация Президента Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Путин дал поручения по жилью для молодых ученых-преподавателей
Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8