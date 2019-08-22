Песков не исключил умышленного "накала" по ЧП в Архангельской области

В Кремле призвали смотреть с двух сторон на ситуацию вокруг ЧП в Архангельской области.

"А вы не пробовали с другой стороны посмотреть? - предложил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности. Давайте смотреть с двух сторон".

На вопрос об архангельских врачах, которые заявили СМИ, что от них якобы скрыли, что им надо лечить пострадавших от облучения, Песков сказал, что ничего не знает об этом. "Я не знаю, о каких именно врачах идет речь... Обезличенно в данном случае нельзя говорить", - пояснил он. На предположения журналиста, что они боятся санкций, представитель Кремля удивился: "За что санкции? За врачебную работу - это глупость".

"Архангельские врачи говорят" - это достаточно абстрактное выражение, а Путину дают конкретную информацию, основанную на инструментальном измерении, оценке ситуации на месте, абсолютно профессиональную, и нет оснований не доверять этой информации", - сказал Песков. "Нужно знать, чье это мнение..., а постановка вопроса в виде "архангельские врачи утверждают", мне кажется, не имеет права на существование", - добавил он.

На вопрос журналиста, а что, если с врачей брали расписки о неразглашении, представитель Кремля заметил: "Если это связано с профессиональной деятельностью, которая попадает под закон по гостайне, они должны выполнять свои обязательства. Если с них брали расписки, то как же они тогда абстрактно утверждают о чем-то обратном? Здесь абсолютно противоречивая ситуация".