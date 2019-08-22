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22.08.2019 15:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция Ленобласти выявила подпольную нарколабораторию

Текст: Светлана Цыганкова

Сотрудники полиции обнаружили в Ломоносовском районе настоящую подпольную лабораторию по производству наркотического средства мефедрона. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ - покушение на незаконное производство наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на ангар, в котором и была оборудована лаборатория. Злоумышленники его арендовали в поселке Ропша.

Там накрополицейские и отряд спецназа "Гром" задержали 29-летнего жителя Санкт-Петербурга, который выполнял роль химика. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оборудование и химические реактивы.

В ангаре обнаружили 40 канистр с жидкостью общим объемом около 800 литров. Уже установили, что вещество - смесь, содержащая мефедрон весом более 500 граммов в сухом остатке. Сейчас полицейские разыскивают других участников производства наркотиков и каналы сбыта зелья.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Борьба с наркотиками
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