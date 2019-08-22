В Петербурге проверят центр передержки, где пострадали животные

Полиция Северной столицы проверяет информацию о том, что в Петербурге действовала незаконная и небезопасная передержка для животных. Как сообщили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, соответствующие сигналы от граждан поступили накануне в отделение полиции в Невском районе.

- Проводится проверка, - добавил собеседник газеты.

Информация о том, что временная передержка, устроенная жительницей Петербурга в квартире на Русановской улице, опасна для домашних питомцев, появилась также в паблике "Питер решает" в социальной сети "ВКонтакте".

- По подсчетам зоозащитников, на передержке пострадали около 30 животных, семь погибли, о судьбе еще трех ничего не известно, - сообщили авторы публикации.

Напомним, что в соответствии со статьей 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" виновному может грозить до трех лет лишения свободы, причем мотивы гражданина значения не имеют - из хулиганских или из корыстных побуждений.