Путин заявил об опасности гонки за миллионами тонн угля в ущерб природе

Рост угледобычи должен сочетаться с обеспечением безопасности, а "гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе опасно и недопустимо", заявил президент в Кремле на встрече с губернаторами угледобывающих регионов.

Помимо семи лидеров регионов, где отрасль играет системообразующую роль (глав Коми, Якутии, Хакасии, Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей, а также врио губернатора Забайкальского края), присутствовал внушительный "десант" высокопоставленных чиновников - первый замглавы правительства Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр энергетики Александр Новак и министр экономического развития Максим Орешкин. Также были приглашены глава РЖД Олег Белозеров и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

В преддверии праздника глава государства поздравил работников отрасли ветеранов угледобычи, а также их семьи. Это одна из ключевых, базовых отраслей, заметил он.

Труд горняков сопряжен с риском, а "сильный шахтерский характер передается и закаляется из поколение в поколение", продолжил президент и напомнил, что в годы Великой отечественной войны в шахтах наравне с мужчинами работали и женщины. "Мужество, прямота, упорство, работа с полной отдачей отличают наших горняков", - похвалил он.

Владимир Путин отметил огромный вклад горной промышленности в развитие страны, хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Масштабные планы связаны и с развитием логистики, транспортной инфраструктуры для отрасли, включая расширение пропускной способности БАМа, Транссиба, мощностей морских портов.

Глава государства призвал региональных лидеров поддерживать постоянные контакты, содержательный диалог с акционерами предприятий. Там, где такое сотрудничество налажено, более эффективно решаются проблемы, считает он.

Еще президент указал, что "рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом". И особое внимание нужно уделять вопросам экологии.

"Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе опасно и не допустимо", - подчеркнул Путин и выразил уверенность, что российские горняки обязательно достигнут новых результатов. Также нельзя забывать, "как и чем живут люди, есть ли в регионах работа для населения, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, здравоохранения, образования, благоустройством городов и поселков", - указал он.