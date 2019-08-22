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22.08.2019 12:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У иностранного туриста в Петербурге украли почти 13 тысяч долларов

Текст: Алексей Михайлов (Санкт-Петербург)

У иностранного туриста, приехавшего в Санкт-Петербург из Восточной Азии, в Петропавловской крепости украли смартфон, документы и банковскую карту.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Путешественника обокрали во время его прогулки по Петропавловской крепости.

Связавшись с банком, турист обнаружил, что с его карты было списано 12800 долларов. В надежде вернуть похищенное гость Северной столицы обратился в полицию Петроградского района. Проводится проверка.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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