У иностранного туриста в Петербурге украли почти 13 тысяч долларов

У иностранного туриста, приехавшего в Санкт-Петербург из Восточной Азии, в Петропавловской крепости украли смартфон, документы и банковскую карту.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Путешественника обокрали во время его прогулки по Петропавловской крепости.

Связавшись с банком, турист обнаружил, что с его карты было списано 12800 долларов. В надежде вернуть похищенное гость Северной столицы обратился в полицию Петроградского района. Проводится проверка.