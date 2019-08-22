В МВД Петербурга опровергли увольнение 340 сотрудников

фВ Главном управлении МВД РФ по Санкт-Петербургу опровергли информацию об увольнении сотрудников отдела экономической полиции.

Ранее ряд городских СМИ сообщили о том, что всем сотрудникам оперативно-розыскной части отдела управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБ и ПК) поступили уведомления о сокращении. За штат якобы планируется вывести 340 человек.

В правоохранительном ведомстве опровергли данное сообщение. Как рассказали "РГ" в пресс-службе петербургского главка, на данный момент ничего подобного не происходит. Кроме того, в ближайшее время также не планируется столь масштабного сокращения.