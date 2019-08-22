В Петербург зашла гигантская парусная яхта "Черная жемчужина"

В Санкт-Петербург прибыла парусная яхта "Черная жемчужина". Путь судна отследил сайт marinetraffic.com, фото и видео появились в соцсетях. Судно относят к одним из самых больших, красивых и мощных яхт в мире. Принадлежит "Черная жемчужина" долларовому миллионеру Олегу Бурлакову, родившемуся в Северной столице.

Яхта имеет длину более 106 метров. У нее уникальные паруса, которые позволяют судну не только передвигаться по морю с помощью силы ветра, но и снабжать яхту электроэнергией - в ткань ее парусов интегрированы гибкие солнечные панели, с помощью которых вырабатывается около половины электроэнергии, необходимой "Черной жемчужине".

Корпус судна стальной, а палубные надстройки выполнены из алюминиевых сплавов. Высота трех поворотных мачт "Черной жемчужины" - около 70 метров. Судно имеет шесть кают, в которых могут жить 12 человек.

Кроме того, на яхте есть СПА-салон и бассейн. Ее стоимость - около 250 миллионов евро. Предполагается, что это судно станет пилотным в серии кораблей, имеющих новые источники энергии.