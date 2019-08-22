В Петербурге открыли Центр диабетической стопы

В Городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге открылись Центр диабетической стопы и хирургической инфекции и ангиографическая операционная.

Это стало важным шагом на пути перехода от устаревшей медицины к современной. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, с помощью центра многим пациентам удастся избежать ампутации конечности, что положительно повлияет на продолжительность и качество жизни. Только до конца 2019 года запланировано оказать оперативную помощь 150 пациентам.

- Для больницы это действительно историческое событие. Раньше наши возможности помощи пациентам с такого рода заболеванием были отчасти ограничены. Мы могли вскрыть гнойный очаг, но не устранить его. Теперь, благодаря операционной и центру, мы можем оказать помощь пациенту в кратчайшие сроки, - комментирует заместитель главного врача по медицинской части Игорь Иванов.

В состав Центра также войдет амбулаторный кабинет. Его задачи - оказание помощи пациентам с хирургической инфекцией, но не нуждающимся в оперативном вмешательстве и госпитализации, а также ведение пациентов после выписки и отбор плановых больных.

На базе больницы уже есть современные и крайне необходимые при комплексном лечении службы: кардиологическая, эндокринологическая и травматологическая.

Отметим, что ежегодно в Санкт-Петербурге проводится до 1000 ампутаций конечностей. Только за 2018 год гнойно-септическая служба стационара пролечила 1178 пациентов с сосудистой патологией, из них 336 была выполнена ампутация конечности.