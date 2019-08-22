В Петербурге загорелись склады у Ладожского вокзала

В Невском районе Санкт-Петербурга горят складские помещения на Складской улице, 6 (около полукилометра от Ладожского вокзала).

Как сообщает Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу, в огне находятся пятьсот квадратных метров помещений, расположенных на третьем этаже четырехэтажного кирпичного здания размером 50 на 300 метров. Предположительно, здесь было размещено производство свечей.

Первые сообщения о пожаре поступили на пульт МЧС в 14.10, сразу же на место возгорания прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. В 14.28 из-за угрозы распространение огня пожар получил ранг № 1БИС.

В дальнейшем ранг пожара повышался: в 14.35 до № 2, в 14.43 до № 3. Количество техники, принимающей участие в ликвидации пожара было увеличено с 19 до 34 единиц, личного состава - с 89 до 153 человек. Помогать справиться с огнем сотрудникам МЧС Петербурга помогают коллеги из Российской Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Официальных сведений о пострадавших нет. По информации РИА Новости, с места происшествия было эвакуировано около двухсот человек, к тушению пожара привлечен пожарный поезд.