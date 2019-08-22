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22.08.2019 08:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

В Петербурге при пожаре на четырехпалубном теплоходе "Петр Чайковский" рано утром произошел пожар. Возгорание началось в каюте механика на первой палубе, сообщает городское МЧС.

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Огонь охватил 13 квадратных метров, тушить его направили 10 единиц техники и 50 человек личного состава. Они справились с помощью внутреннего трубопровода теплохода.

По данным ТАСС, в момент ЧП на теплоходе были люди: находившийся в загоревшейся каюте человек погиб, еще 80 человек персонала и 240 пассажиров были эвакуированы. Их разместили в ресторане на берегу.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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