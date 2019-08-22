В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

В Петербурге при пожаре на четырехпалубном теплоходе "Петр Чайковский" рано утром произошел пожар. Возгорание началось в каюте механика на первой палубе, сообщает городское МЧС.

Огонь охватил 13 квадратных метров, тушить его направили 10 единиц техники и 50 человек личного состава. Они справились с помощью внутреннего трубопровода теплохода.

По данным ТАСС, в момент ЧП на теплоходе были люди: находившийся в загоревшейся каюте человек погиб, еще 80 человек персонала и 240 пассажиров были эвакуированы. Их разместили в ресторане на берегу.