В Петербурге пройдет предпремьерный показ новой картины "Ленфильма"

"Ленфильм" в преддверии Дня российского кино проведет 23 августа предпремьерный показ нового фильма киностудии - "Мальчик русский".

Съемки дебютного полнометражного художественного фильма российского режиссера Александра Золотухина проходили на площадках киностудии "Ленфильм" в Петербурге, а также в Кронштадте и Выборге и завершились летом 2018 года. Мировая премьера состоялась в феврале 2019 года на 69-м Берлинском кинофестивале.

Картина рассказывает историю простого деревенского парня, ушедшего в Первую мировую войну добровольцем на фронт. В первом же бою после газовой атаки он теряет зрение, но продолжает воевать и попадает в подразделение "слухачей" - солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов "прослушивают небо", обнаруживая вражеские аэропланы.

Перед показом в России картина уже побывала на различных кинофестивалях и удостоена высоких наград. Фильм отмечен премией Circle Award 2019, на "Кинотавре" получил Диплома Гильдии киноведов и кинокритиков России, а на Международном Пекинском Кинофестивале признан лучшим фильмом программы Forward Future.

На Международном кинофестивале Fajr в Тегеране картина завоевала сразу две главные награды - Гран-при и приз за лучший режиссерский дебют. Так же призом за лучший режиссерский дебют работу Александра Золотухина отметили на фестивале "Балтийские дебюты".

Кстати

В фильме использована документально снятая и записанная репетиция симфонического оркестра "Таврический" под управлением дирижера Михаил Голикова. Оркестр исполняет Концерт для фортепиано с оркестром № 3 и оркестровую сюиту "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова (последнее произведение композитора).