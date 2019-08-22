В петербургском музее Анны Ахматовой - Фонтанном доме - 23 августа открывается выставка, экспонаты которой имеют к главному герою опосредованное отношение. Через работы знаменитых художников "ленинградской школы" 1930-1970-х годов мы узнаем о жизни и судьбе искусствоведа Всеволода Петрова.

Всеволод Петров глазами художницы Татьяны Глебовой (1932). Фото: Предоставлено Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме

В прошлом году наследие Петрова представили в московской "Галеев Галерее". Столичный вернисаж можно было бы считать юбилейным - в 2018 году исполнилось ровно 40 лет со дня смерти Всеволода Петрова. Но, может быть, и сам Ильдар Галеев отчасти понимал, что воспоминания эти "не на месте" - Петров родился и всю жизнь прожил в Петербурге - Ленинграде. Поэтому новую выставку он предложил сделать в Фонтанном доме - где бывал сам Петров, где жил его старший друг и наставник Николай Пунин, муж Анны Ахматовой.

- Повторить столичную выставку уже нельзя, - пояснила корреспонденту "РГ" представитель музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Жанна Телевицкая. - Прежде всего здесь - другое пространство. Кроме того, невозможно привезти часть экспонатов из московских частных коллекций. Но зато у петербургских коллекционеров есть масса других интереснейших работ художников из круга Петрова, а у нас в музее - письма, документы, фотографии.

Экспозиция получила название "Имена друзей, как вехи" - эти слова сам Петров сказал о Данииле Хармсе, "последним другом которого" сам себя называл. Кстати, цитата в названии статьи - из воспоминаний Петрова о знакомстве с Хармсом. Но организована выставка не как "творческий путь" с остановками, а по принципу дружеских кругов. Вот кружок знаменитейшего поэта-обэриута - его курительная трубка, рукописи, фотографии, уникальная афиша представления "Три левых часа" 1928 года. А вот окружение поэта Михаила Кузмина - его графика, портреты разных лет и редкие материалы. Отдельная часть экспозиции - "Фонтанный дом": письма Ахматовой, фотографии, которые делал Николай Пунин.

Создать портрет человека, который предпочитал находиться в тени талантливых друзей, было непросто

У Петрова есть одноименное эссе, в котором он рассказывает о своем знакомстве с ними, но сначала - о коллегах и соратниках по Русскому музею. Он начал работать в отделе рукописей еще будучи студентом, был уволен с позором в рамках кампании по борьбе с космополитизмом, но до конца жизни занимался искусствоведением.

Петров дружил с замечательными художниками своего времени. В экспозиции - работы Николая Тырсы, Владимира Лебедева, Татьяны Глебовой, Анны Лепорской, Алисы Порет, Владимира Стерлигова...

Кураторы выставки признаются: создать представление о человеке, который сам предпочитал находиться в тени своих талантливых друзей, было непросто. Но, по словам Жанны Телевицкой, именно их имена вели авторов в построении экспозиции. Увидеть эти вехи и круги можно до 21 сентября.