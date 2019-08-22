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22.08.2019 13:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд Петербурга отправил в колонию внука экс-главы МВД Мали

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Никите Мери Багайоко, который летом нынешнего года обокрал автобус киногруппы, снимавшей в Северной столице новый телесериал. Как сообщили в городской прокуратуре, Багайоко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере".

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По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, потерпевшими по делу о краже проходили три человека. Из костюмерного автобуса были украдены в том числе "кольцо стоимостью 12 миллионов рублей, часы наручные "Ролекс" стоимостью 1,2 миллиона рублей, мобильный телефон с наушниками, документы и кошелек с банковскими картами".

- Также из микроавтобуса пропал кошелек, в котором находилось около 15 тысяч рублей и два конверта с 50 тысячами рублей в каждом. Общий ущерб составил более 13,5 миллионов рублей, - уточнили в главке. - В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в помещении одного из ресторанов на Загородном проспекте был задержан 26-летний ранее судимый местный житель.

Как уточнили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, при вынесении приговора оценка похищенного была скорректирована. Кольцо суд оценил в 892 842 рубля 27 копеек, а "Ролекс" - в 1 001 187 рублей 20 копеек.

По информации ряда СМИ, Никита Багайоко учился в Петербурге, но образование не закончил, хотя и на родину отца вернуться не стремился. Теперь он проведет в России еще несколько лет, хотя на этот раз - не по собственному желанию.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Багайоко виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в городской прокуратуре.

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