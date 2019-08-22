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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шахты остались без лавочника

В Ростовской области хозяина дома-памятника осудили за его снос
Текст: Николай Грищенко (Шахты)
В Ростовской области вынесли приговор по делу об уничтожении объекта культурного наследия. Виновным в сносе построенного в 1908 году "жилого дома лавочника" оказался его владелец - местный житель Рагиф Бунятов. Шахтинский городской суд назначил ему 300 часов обязательных работ.
Построенный в начале ХХ века "Жилой дом лавочника" простоял 110 лет. Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области Построенный в начале ХХ века "Жилой дом лавочника" простоял 110 лет. Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области
Построенный в начале ХХ века "Жилой дом лавочника" простоял 110 лет. Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

- Приговор оспаривать не буду и, где и как буду отбывать наказание, тоже не знаю. Вот жду решения от судебных приставов - заявляет Рагиф Бунятов.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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И добавляет, что злополучный дом он приобрел, увидев объявление о продаже.

- Домик был небольшой. Хотя в нем жили люди, но он нуждался в ремонте. За столетие здание просело, на задней стене появилась большая трещина. Приобрел соседний участок и объединил их. А потом решил строиться и поэтому в сентябре прошлого года снес дом. Однако затем наступил кризис и земельные участки пришлось продать, - рассказал молодой человек.

На вопрос, знал ли он, что дом на улице Советской охраняется государством, а это значит, что его нельзя просто так перестраивать, менять фасады и тем более сносить, Рагиф признался, что в этом был осведомлен, но значения не придал. О коммерческой стороне сделки он говорить отказался. Между тем вопрос о том, кто будет оплачивать восстановление одноэтажного домика, оцененного в 6 193 023 рубля 85 копеек, остается открытым.

- Так как наша организация выступает пострадавшей стороной, то, соответственно, после вступления приговора в силу будет подан отдельный иск о возмещении ущерба, - рассказала заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Ирина Коробова.

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Впрочем, местные жители не склонны считать разрушителя "жилого дома лавочника" наивным простачком. Дело в том, что улица Советская находится в исторической части города, и, возможно, молодой человек сразу скупал участки под коммерческую застройку. Пока на месте памятника регионального значения красуется забор из металлопрофиля, который скрывает от прохожих битый кирпич и доски. Не исключено, что наводить порядок на участке и прилегающей территории направят осужденного.

Кстати, в городе Шахты насчитывается 143 объекта культурного наследия. В подавляющем большинстве исторические здания значатся в реестре под рубрикой "жилой дом" - купца, трактирщика, горожанина. Случай с "жилым домом лавочника" подтолкнул местные правоохранительные органы усилить надзор за сохранением объектов культурного наследия.

Теперь на месте памятника архитектуры "красуется" строительный мусор. Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области
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