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22.08.2019 10:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые интересные зоопарки России для посещения с детьми

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крымский парк львов "Тайган" назван самым интересным для посещения с детьми зоопарком России. Таковы результата опроса пользователей соцсетей сервисом Tvil.ru.

37,18 процента опрошенных назвали грандиозный крымский сафари-парк самым подходящим для времяпровождения с детьми. Причем, ближайших конкурентов - Московский зоопарк и Сафари-парк в Геленджике, набравших по 15,38 процента, - "Тайган" опережает в три раза.

Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка
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Как отметили респонденты, у белогорского зверинца есть несколько неоспоримых преимуществ перед конкурентами: по его тенистым дорожкам среди посетителей гуляют павлины, здесь можно покормить и погладить животных, понаблюдать за жизнью и повадками львов в естественное среде.

"Особую радость детям доставляет кормить жирафов петрушкой, которая продается на территории парка, - отметили участники опроса. - Козы со свиньями бегают, выпрашивая морковку, попугай Ара берет орешки с рук посетителей, заходящих прямо в вольере.

На этом фоне зоопарк в Москве воспринимается туристами с детьми как обычное место отдыха, где животные уже в вольерах, толпы посетителей и нельзя кормить и гладить животных.

Четвертое место в рейтинге лучших зоопарков для отдыха с детьми - у Новосибирского зоопарка (7,69 процента), пятое - у Ленинградского (6,41). Шестое и седьмое место разделили зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде и Калининградский зоопарк (5,13). Но восьмом месте - парк "Роев ручей" в Красноярске (3,85). Девятый - Ярославский зоопарк (2,56). Замкнул десятку Ялтинский крокодиляриум (1,28).

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