МВД расследует дело о договорном футбольном матче

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в расследовании кроме следователей Следственного департамента задействованы оперативники главка по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД и сотрудники ФСБ. Оперативно-следственная группа в рамках расследования провела в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске уже более 20 обысков - силовики нагрянули в офисы футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также других лиц, возможно причастных к совершению преступления.
Отмечается, что несколько игроков команды "Черноморец" в ближайшее время будут приглашены к московским следователям для проведения следственных действий.
Фигурантам этого дела по статье 184 Уголовного кодекса РФ грозит до 5 лет лишения свободы. Впрочем, есть возможность отделаться принудительными работами или штрафом.
Отметим, что футбольный клуб "Чайка" из Ростовской области по итогам чемпионата занял 1-е место в таблице. "Черноморец" из Новороссийска закончил сезон на 4-й строчке таблицы. Матч, к которому появились претензии у следователей, завершился со счетом 3:1 в пользу "Чайки". И, по всей видимости, именно этот результат позволил "Чайке" победить в турнире, поскольку ближайший преследователь - краснодарский ФК "Урожай" - отстал от лидера как раз на 3 очка, которые присуждаются за победу.
Кстати, известный фильм Данилы Козловского "Тренер" снимался на объектах клуба "Черноморец".