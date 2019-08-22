МВД расследует дело о договорном футбольном матче

Новости

В Москве произошел пожар в многоэтажном жилом доме 13:08
Усик проведет первый бой в тяжелом весе против россиянина Федосова 12:46
Mail.ru Group купила долю в каршеринговой компании 12:45
Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр 12:41
Медведев поручил Минтруду оценить идею сокращения рабочей недели 12:40
Изразцы с необычными сюжетами нашли около Гоголевского бульвара 12:40
Театральная олимпиада в Крыму покажет спектакли под открытым небом 12:39
В Адыгее полицейского уволили после покупки Land Rover 12:37
В Перу найден 3800-летний барельеф с человекоподобным существом 12:30
У иностранного туриста в Петербурге украли почти 13 тысяч долларов 12:27
Собянин поздравил россиян с Днем Государственного флага 12:23
Вышел IMAX-трейлер фильма про космонавта с Брэдом Питтом 12:18
Косатки из "китовой тюрьмы" начали самостоятельно добывать пищу 12:18
Производство нового Toyota RAV4 стартует в России в октябре 12:18
В Москве нелегальный работник морга за 3 месяца заработал 13 млн рублей 12:17
Госдума: Позиция США по ДСНВ - взлом системы международной безопасности 12:11
Клинцевич назвал абсурдом заявление главы Пентагона по ДСНВ 12:05
Национальный парк может сделать остров Беринга необитаемым 12:01
В Москве выберут необычные достопримечательности разных районов 12:00
В Хабаровске пойдет под суд "выстреливший" в ребенка пенсионер 11:59
Осенняя сессия Совета Федерации начнется 25 сентября 11:54
Теплая погода в Москве продержится до конца недели 11:53
Вышел трейлер "Бомбы" с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби 11:53
В Ингушетии на борцов с аптечной наркоманией напали неизвестные 11:53
В Белогорске патологоанатома наказали за кражу телефона у покойника 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Герои российского флага: полковник Вячеслав Сивко
Герои российского флага: полковник Вячеслав Сивко
22.08.2019 13:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД расследует дело о договорном футбольном матче

Текст: Иван Петров
Следственный департамент МВД России возбудил и расследует уголовное дело по довольно редко применяемой в России статье "оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса". По данным следствия, некие лица повлияли на результат футбольного матча 27-го тура "Олимп - Первенства профессиональной футбольной лиги" сезона 2018-2019 годов (зона "Юг"). Речь идет об игре между клубами "Чайка" и "Черноморец", прошедшей 13 мая 2019 года на стадионе "Центральный им. И.П. Чайки" в селе Песчанокопское в Ростовской области.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Топ-менеджеру автодилера "Рольф" продлили арест

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в расследовании кроме следователей Следственного департамента задействованы оперативники главка по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД и сотрудники ФСБ. Оперативно-следственная группа в рамках расследования провела в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске уже более 20 обысков - силовики нагрянули в офисы футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также других лиц, возможно причастных к совершению преступления.

Отмечается, что несколько игроков команды "Черноморец" в ближайшее время будут приглашены к московским следователям для проведения следственных действий.

Фигурантам этого дела по статье 184 Уголовного кодекса РФ грозит до 5 лет лишения свободы. Впрочем, есть возможность отделаться принудительными работами или штрафом.

Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей

Отметим, что футбольный клуб "Чайка" из Ростовской области по итогам чемпионата занял 1-е место в таблице. "Черноморец" из Новороссийска закончил сезон на 4-й строчке таблицы. Матч, к которому появились претензии у следователей, завершился со счетом 3:1 в пользу "Чайки". И, по всей видимости, именно этот результат позволил "Чайке" победить в турнире, поскольку ближайший преследователь - краснодарский ФК "Урожай" - отстал от лидера как раз на 3 очка, которые присуждаются за победу.

Кстати, известный фильм Данилы Козловского "Тренер" снимался на объектах клуба "Черноморец".

Происшествия Правосудие Следствие Спорт Футбол Вокруг футбола Правительство МВД Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Медведев поручил Минтруду оценить идею сокращения рабочей недели
В реестр недвижимости внесли зоны затопления
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
"Попросила торт": Как волонтеры нашли в лесу пропавшую девочку