МВД расследует дело о договорном футбольном матче

Следственный департамент МВД России возбудил и расследует уголовное дело по довольно редко применяемой в России статье "оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса". По данным следствия, некие лица повлияли на результат футбольного матча 27-го тура "Олимп - Первенства профессиональной футбольной лиги" сезона 2018-2019 годов (зона "Юг"). Речь идет об игре между клубами "Чайка" и "Черноморец", прошедшей 13 мая 2019 года на стадионе "Центральный им. И.П. Чайки" в селе Песчанокопское в Ростовской области.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в расследовании кроме следователей Следственного департамента задействованы оперативники главка по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД и сотрудники ФСБ. Оперативно-следственная группа в рамках расследования провела в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске уже более 20 обысков - силовики нагрянули в офисы футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также других лиц, возможно причастных к совершению преступления.

Отмечается, что несколько игроков команды "Черноморец" в ближайшее время будут приглашены к московским следователям для проведения следственных действий.

Фигурантам этого дела по статье 184 Уголовного кодекса РФ грозит до 5 лет лишения свободы. Впрочем, есть возможность отделаться принудительными работами или штрафом.

Отметим, что футбольный клуб "Чайка" из Ростовской области по итогам чемпионата занял 1-е место в таблице. "Черноморец" из Новороссийска закончил сезон на 4-й строчке таблицы. Матч, к которому появились претензии у следователей, завершился со счетом 3:1 в пользу "Чайки". И, по всей видимости, именно этот результат позволил "Чайке" победить в турнире, поскольку ближайший преследователь - краснодарский ФК "Урожай" - отстал от лидера как раз на 3 очка, которые присуждаются за победу.

Кстати, известный фильм Данилы Козловского "Тренер" снимался на объектах клуба "Черноморец".