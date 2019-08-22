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22.08.2019 12:39
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Театральная олимпиада в Крыму покажет спектакли под открытым небом

Текст: Мария Воронова

Торжественная церемония открытия Театральной олимпиады в Крыму состоится 27 августа. Сперва этот марафон, охвативший многие регионы России, примет Севастополь, а затем - Ялта.

Фото: Эдуард Молчанов /Фестиваль "Башня"
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В рамках Олимпиады там пройдут показы спектаклей, состоятся встречи с режиссерами, продюсерами, актерами и критиками. В севастопольском Парке имени Анны Ахматовой специально построят кинотеатр под открытым небом, где в течение пяти дней зрители бесплатно смогут посмотреть трансляции лучших постановок со всего мира.

Показы стартуют прямо в день торжественного открытия театрального марафона 27 августа, однако сначала гостей ожидает живое представление. Творческая лаборатория "Эскизы в пространстве" покажет спектакль "Белый лес", созданный на стыке визуального искусства и уличного театра. А вечером в кинотеатре под открытым небом зрители увидят запись спектакля в постановке Валерия Фокина "Ревизор", который получил две главные театральные премии страны - "Золотую маску" и "Золотой софит".

В рамках Олимпиады в Севастополе покажут спектакли Красноярского ТЮЗа "Алиsа" и "Снежная королева" по сказке Андерсена, балет "Ромео и Джульетта" Пермского краевого театра оперы и балета (хореограф - сэр Кеннет Макмиллан), спектакль "Севильский цирюльник" постановки Метрополитен-опера, "Гамлет" National Theatre Live с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли, балет "Жизель" Английского национального балета (хореограф Акрам Хан), спектакль "Сирано де Бержерак" театра "Комеди Франсез", а также постановку "Месяц в деревне" Волковского театра (режиссер Евгений Марчелли).

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Актеры Агриппина Стеклова и Егор Дружинин проведут творческие встречи. Дружинин также представит свой режиссерский проект - спектакль "Ангелова кукла" по мотивам рассказов Эдуарда Кочергина.

А 31 августа театральный марафон завершится в Севастополе показом спектакля "Нумер в гостинице города NN" режиссера Валерия Фокина и творческой встречей "Театр как впечатление" с продюсером Федором Елютиным и критиком Алексеем Киселевым.

Справка "РГ"

Театральная олимпиада - крупнейший международный театральный форум, который в этом году отмечает 25-летие со дня основания. В России она проходит в 2-й раз и становится одним из ключевых событий Года Театра. Крым - одна из дополнительных олимпийских площадок: уже с марта 2019 года работает Олимпийская молодежная площадка в МДЦ "Артек". С 27 по 31 августа Олимпиада пройдет в Севастополе, а с 6 по 10 сентября - в Ялте. С подробным расписание Театральной олимпиады можно ознакомиться на официальном сайте.

Культура Театр Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Год театра
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